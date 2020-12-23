Prof.Dr. Ertuğrul: Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz - Son Dakika

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğramasının ilk etapta aşıyı etkilemesinin söz konusu olmayacağını söyledi. Ertuğrul, "Şu andaki bilgilerimiz ışığında bu yeni mutasyonun aşıyla ilişkisinin çok olmayacağı yönünde. Çünkü bu mutasyon bölgesi çok küçük bir bölge ve bir proteinde ufak bir değişiklik var. Virüsün insan hücresine yapıştığı yerde. Bizim antikorlarımız o proteinin bütününe yönelik yanıt verdiğinden dolayı şu anda aşıyla oluşacak antikorların etkilenmeyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Covid-19 virüsünün İngiltere'de mutasyona uğrayıp yüzde 70 daha bulaşıcı bir hale gelmesini değerlendirdi. Ertuğrul, İngiltere'de şu anda yeni ortaya çıkan bir variant suş olduğunu belirterek, "Bu variant suş SARS COV 2 olarak adlandırıyoruz ve bunun variantı yani değişmiş versiyonu. Özellikle hücreye yapışan bölümünde virüs ufak bir değişiklik gösterdi ve insanlararası geçişin daha kolaylaştığı bildiriliyor şu anda. Ama bilimsel veriler henüz daha tam olmadığından dolayı bu konuda yeterli bir bilgimiz yok. Hastalığın ağır geçirilip geçirilmeyeceği yönünde de bir bilgimiz yok. Bunun için de yeterli bilimsel verimiz yok. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda bu virüse ilişkin tüm verilerin toplandığını ve değerlendirileceğini söyledi. Şu andaki bilgilerimiz ışığında bu yeni mutasyonun aşı ile ilişkisinin çok olmayacağı yönünde. Çünkü bu mutasyon bölgesi çok küçük bir bölge ve bir proteinde ufak bir değişiklik var. Virüsün insan hücresine yapıştığı yerde. Bizim antikorlarımız o proteinin bütününe yönelik yanıt verdiğinden dolayı şu anda aşıyla oluşacak antikorların etkilenmeyeceğini düşünüyoruz, öngörüyoruz. Ama bunun için de yine konuşmak çok erken. İleriki dönemde bu mutasyon birikimleri olursa ve mutasyonlar çok fazla olup bu protein yapısı tamamıyla değişirse o zaman aşıların etkilenebileceğini söyleyebiliriz. Ama şu an için aşının bu mutasyondan etkilenmesi diye bir şeyin söz konusu olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.