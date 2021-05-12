TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI - Son Dakika

TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI

12.05.2021 09:40

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, 17 günlük tam kapanmada insan hareketliliğinin azalması nedeniyle test pozitiflik oranın yüzde 20'lerden yüzde 8'e düştüğünü belirterek, herkesin normalleşmeye dönmek istediğini söyledi.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, 17 günlük tam kapanmada insan hareketliliğinin azalması nedeniyle test pozitiflik oranın yüzde 20'lerden yüzde 8'e düştüğünü belirterek, herkesin normalleşmeye dönmek istediğini söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul, "Buradaki en önemli şey bence eğitimdir. Eğitim yani okulların açılması, yüz yüze eğitime açılması. Eğitim sektöründe okulların pandemi koşullarına hazırlanarak hazırlanarak yüz yüze eğitime geçmesi ve birlikte öğretmen ve öğrencilerin haftalık PCR testlerinin yapılarak taranması gerekir" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşmesinde insan hareketliğinin azalmasının büyük bir rol oynadığını belirterek, şunları söyledi:

"İnsan hareketliliğinin durmuş olması veya en azından belirli bir oranda azalmış olması, olgu sayılarında oransal olarak da bir düşüş yaratmıştır. Örneğin bir haftalık olarak Türkiye ortalamasında 100 binde 550 civarında olan hasta sayısının şu anda yüzde 30'lar civarında olduğunu görüyoruz. Test pozitiflik oranının da yüzde 20 civarından yüzde 8'lere düştüğünü görüyoruz. Bunun nedeni insan hareketliliğini azaltmamızdır. Eğer böyle değil de bir tam kapanma gerçekleştirseydik, bunun bazı ölçütleri var, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tam kapanma dediğimiz şey, kritik üretim süreci denilen sağlık ve gıda dışındaki tüm süreçlerin kapanmasıdır ki burada da çok ciddi bir sosyal ve ekonomik destek verilmesi gerekir. Biz bunu yapmadık. Eğer bunu yapabilseydik, beklediğimiz hızlı düşüşü gerçekleştirebilirdik. Ama tabii ki tam kapanmanın diğer bir koşulu da ciddi tarama testleri yapabilmek ve beraberinde de bağışıklığı sağlayacak aşı programını hızla ilerletebilmektir. Şu anda da o tür eksiklerimiz devam ediyor."

'ÖNCE OKULLARIN AÇILMASI LAZIM'

Herkesin beklentisinin normalleşmeye dönmek olduğunu, ancak bunun birdenbire olmaması gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Bülent Ertuğrul, "Tam kapanma dediğimiz şeyin ardından veya bizdeki gevşek kapamanın ardından herkesin beklentisi bir normalleşmeye dönmek. Ama bu normalleşmenin birdenbire olmaması gerekiyor ve yine bu süreçleri belirlerken hangi üretim sürecinin, hangi sektörlerin açılması gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli şey bence eğitimdir. Eğitim yani okulları açılması, yüz yüze eğitime açılması. Pandemi koşullarına okulların hazırlanarak ve beraberinde de hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yoğun testlerle periyodik olarak taranarak okulları açılması önemli olur. Ardından belki hizmet sektörü gelebilir. Yine burada da hizmet sektöründe çalışan herkesin periyodik testlerden geçirilmesi önemlidir. Yani böyle yavaş yavaş ve kontrollü bir biçimde açılmak gerekiyor. Örneğin bir pozitiflik saptandığında hizmet sektöründeki bir alanda, bir restoranda, bir kafede veya bir okulda, o zaman orada yerel önlemlerle oranın salgının yayılmasını önleyecek birtakım tedbirler alarak o bölgede durdurmak gerekiyor hastalığı" dedi.

'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN HAFTALIK PCR TESTLERI YAPILMALI '

Tam kapanmanın ardından normalleşmenin başlamasıyla ilk olarak okulların pandemi koşullarına göre hazırlanmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul, "Eğitim çok önemli, biraz önce söylediğim gibi eğitim sektöründe okulların pandemi koşullarına hazırlanarak yüz yüze eğitime geçmesi ve birlikte öğretmen ve öğrencilerin haftalık PCR testlerinin yapılarak taranması gerekir" dedi.

TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI
TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI
TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI
TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI
TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI
TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI
TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI

Bülent Ertuğrul, Mikrobiyoloji, PCR Testi, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Türkiye'de konut satışları nisan ayında yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu Son dakika: Türkiye'de konut satışları nisan ayında yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu 'Burası Kadıköy' sloganı tarihe karıştı! Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu 'Burası Kadıköy' sloganı tarihe karıştı! Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi Sabahın erken saatlerinde kalkıp ucuza tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Sabahın erken saatlerinde kalkıp ucuza tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler

Son Dakika Haberleri
10:37 Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular
10:13 Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın!
10:05 Son dakika: Türkiye'de konut satışları nisan ayında yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
09:51 'Burası Kadıköy' sloganı tarihe karıştı! Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu
09:46 Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor
09:39 İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?
09:37 Rus aşısının ardından Çin aşısı da Türkiye'de üretilebilecek! Sinovac lisans verdi
09:27 Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün
09:07 Beşiktaş, Karagümrük'e yenildi, ortalık karıştı! Maç sonu Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı
09:02 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor
Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın! Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın!         
10:13
Yıllarca çorapta sakladı, gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti Yıllarca çorapta sakladı, gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti         
09:59
Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor         
09:47
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
Beşiktaş, Karagümrük'e yenildi, ortalık karıştı! Maç sonu Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı Beşiktaş, Karagümrük'e yenildi, ortalık karıştı! Maç sonu Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı         
09:08
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor         
01:01
Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı         
20:40
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi         
19:46
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı         
18:48
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!         
16:23
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 10:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKİRDAĞ PROF. DR. ERTUĞRUL: NORMALLEŞMEDE ÖNCE OKULLAR AÇILMALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement