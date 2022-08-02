Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti - Son Dakika
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Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti

02.08.2022 09:18
Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti

Ofisinin bulunduğu binaya sosyal medyada kendisini doktor olarak tanıtan bir sahtekarın dana dili bıraktığını açıklayan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, hakkında cinayet girişimi planlandığı yönünde detayları açıklayıp gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini öldürmek için plan yapan bir şahsın olduğunu anlatıp sosyal medyadan isyan etti. Ofisinin bulunduğu binaya 'dana dili' bırakıldığını açıklayan ve fotoğrafları yayınlayan Şenol, süreci başından sonuna kadar anlatıp gerekli mercilere müracaat ettiğini söyledi.

Profesörün endişe yaratan açıklamalarına, "Hakkımda planlanan ve adım adım sosyal medya üzerinden paylaşılan cinayet girişimi ile ilişkili duyurudur. 29 Temmuz 2022 tarihinde akşamüzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi tarafından 'Hocam Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi, beyaz bir araba' notunu iletti. Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış 2 adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını bildirdi." ifadeleri ile başladı.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol sosyal medyadan feryat etti: Kapıma dana dili bırakıp, cinayet planı yaptılar

"GEÇ SAATTE GELMEM NEDENİYLE CİNAYET GİRİŞİMİNİ BERTARAF ETTİM"

Şenol açıklamalarına şöyle devam etti: "Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana 2 adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak "Esin Hoca böyle şeyleri sevmez" dediğini iletti. İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğumu anlıyorum.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol sosyal medyadan feryat etti: Kapıma dana dili bırakıp, cinayet planı yaptılar

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Bu kan dondurucu planlı cinayet girişimi, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi konuyla ilişkili takipleri olması gereken bakanlık ve mercilerin ben ve birkaç bilim insanına yapılan tüm şiddet dolu tacizlere seyirci kalırken ve yargı suç kabul edip izlemezken olmaktadır. Daha önce defalarca Basın paylaştı, bizler anlattık ama seyredildi. Kişi hakkında emniyet birimleri gerekli işlemleri başlatarak harekete geçmiştir. İlişkili bulunduğu tüm grupların araştırılmasını konunun organize olabileceğini bildirdik. Ben koruma talebinde bulundum. Bunun yakın bir fiziksel tehdit olduğunu algıladım

SAHTE DOKTOR OLARAK TANITMIŞ

Uzun süredir AŞI KARŞITI ; PLANDEMİKÇİ hesaplardan tehdit alıyor ve suç duyurularında bulunuyorum. Ancak bizim yaptığımız suç duyuruları "ifade özgürlüğü" ya da "adres bulunamadı " şeklinde karşılık buluyor. Karakola suç duyurusunda bulunmaya gittim. Bina ve otoparktaki kameralar izlenerek ilgili kişinin sosyal medyada Op. Dr. Mustafa Yücel olarak ve sahte doktor olarak bilinen, Büyük Uyanış Derneği üyesi kişi olduğu saptanıldı. Sosyal Medya hesabı emniyet tarafından takibe alındı. Ekte tüyler ürpertici paylaşımları var."

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Esin Davutoğlu Şenol, Güncel, Son Dakika

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