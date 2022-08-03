Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı

03.08.2022 11:07
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin bulunduğu katta merdivenlere dana dili bırakıp tehdit eden ve kendisini Mustafa Yücel olarak tanıtan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bir süredir aşı karşıtlarının hedefinde olduğu bilinen Şenol hakkında koruma kararı verildi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan Mustafa Yücel adlı şahıs serbest bırakıldı.

ŞENOL HAKKINDA KORUMA KARARI

Şenol hakkında koruma kararı da verildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol bir süredir aşı karşıtlarının hedefindeydi.

NE OLMUŞTU?

Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine iki adet dana dili bırakıldı.

Ölüm tehditleri aldığını belirten Şenol, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuş ve koruma talep etmişti.

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden M.Y. Serbest Bırakıldı. Şenol: 'Cezasızlık Suça Teşviktir' Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden M.Y. Serbest Bırakıldı. Şenol: 'Cezasızlık Suça Teşviktir' Babacan'dan Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a Geçmiş Olsun Telefonu Babacan'dan Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a Geçmiş Olsun Telefonu

Esin Davutoğlu Şenol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:06 Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
11:03 Temmuzda en çok ilaca zam geldi! Gıdada ise zam şampiyonu yumurta oldu
10:57 Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
10:32 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor
10:31 ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı
10:26 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,95 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:34:45. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement