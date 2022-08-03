Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan Mustafa Yücel adlı şahıs serbest bırakıldı.
Şenol hakkında koruma kararı da verildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol bir süredir aşı karşıtlarının hedefindeydi.
Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine iki adet dana dili bırakıldı.
Ölüm tehditleri aldığını belirten Şenol, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuş ve koruma talep etmişti.
Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika