Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, son yolculuğuna uğurlandı

11.12.2020 16:13
Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitiren Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesi, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitiren Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesi, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Granta Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilen cenaze törenine aile yakınları katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Aydın, Doğum, Kadın, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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