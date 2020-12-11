Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi - Son Dakika

Söke İlçesi

Koyuncular Aile Kabristanı

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin aile mezarlığına görevliler tarafından taşınması

Cenaze namazı kılınması ve tabutun defin alanına taşınması Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi

AYDIN - Koronavirüs nedeniyle vefat eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu Söke'de toprağa verildi.

Uzun yıllardır Manisa'da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), saat 14.00'de Granta aile mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

Evli iki çoçuk babası Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nün cenazesini özel ekipler tarafindan toprağa verildi. Evli, iki çocuk babası Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesine ailesi yakın akrabaları ve mesai arkadaşları katıldı