Prof. Dr. Faruk Buyru, "İleri anne yaşı çift yumurta ikizlerinde artışa yol açabiliyor" - Son Dakika

Prof. Dr. Faruk Buyru, "İleri anne yaşı çift yumurta ikizlerinde artışa yol açabiliyor"

24.03.2021 12:33
Prof. Dr. Faruk Buyru,

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, son dönemlerde çoğul doğum oranının arttığını ifade ederek, "Ailede ikiz gebelik olması, kısırlık tedavileri, ileri anne yaşı çift yumurta ikizlerinde artışa yol açabiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, son dönemlerde çoğul doğum oranının arttığını ifade ederek, "Ailede ikiz gebelik olması, kısırlık tedavileri, ileri anne yaşı çift yumurta ikizlerinde artışa yol açabiliyor. Normal olanı 85 doğumda bir ikiz gebelik, oysa Türkiye'de her 30 gebelikten biri ikiz" dedi.

Son 40 yılda ikiz doğum sayılarında artış olduğu, dünyada ortalama her 40 bebekten birinin ikiz olarak dünyaya geldiği belirtiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru da çoğul doğumlarda yaşanan artış ve bu artışın nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tüp bebek gibi uygulamalar çoğul gebelik oranlarında artışa neden oluyor"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanılması, yardımcı üreme teknikleri dediğimiz aşılama, tüp bebek gibi uygulamalar çoğul gebelik oranlarında artışa neden oluyor. İkiden fazla embriyo transferi belirli kurallarla denetim altına alınmış durumda. İki embriyo transferi yaptığınızda çoğul gebelik riski artmış oluyor. Risk diyorum çünkü çoğul gebelik aslında risk, çok istediğimiz ettiğimiz bir durum değil. İkiz gebelik olduğunda erken dönem gebelik kayıpları, düşük riski daha fazla oluyor. Gebelik devam ettiği takdirde de bebeklerle ilgili sorunlar olabiliyor. Örneğin; bebekler arasında kan alışverişi olması, birinin büyümesi, diğerinin küçük kalması gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Aslında en önemlisi de çoğul gebelik eşittir erken doğum riski ve bebeklerde gelişme geriliği" dedi.

"Çoğul gebelik hiçbir zaman arzu ettiğimiz bir gebelik şekli değil"

Prof. Dr. Faruk Buyru; erken doğumun yeni doğan ölümlerinin en önemli nedeni ve dünyada önlenemeyen ciddi bir durum olduğunu kaydediyor. Buyru, "Bu durum hem uzun dönem yoğun bakım gerektirmesi, hem de bebeklerde daha sonraya uzanan gerek fiziksel, gerekse mental akılla ilgili, gelişimle ilgili, birtakım problemlerle karşı karşıya kalmaları büyük bir ihtimal. Çok erken doğmuş olan yeni doğanların hem devlete hem aileye olan maliyeti çok fazla. Çünkü yoğun bakım, çok büyük bir maliyet gerektiriyor. Aileler bazen 'ikiz gebelik istiyoruz, bunun bir yolu yok mu' gibi bir yaklaşım içinde olabiliyor. Bu yaklaşım hiçbir zaman doğru değil. Çünkü çoğul gebelik hiçbir zaman arzu ettiğimiz bir gebelik şekli değil. Zaman zaman yapılan iki embriyo transferi de, çoğul gebelik olsun diye değil daha çok tek gebelik ihtimalini, tek gebelik şansını arttırmak için yaptığımız, başvurduğumuz bir yöntem. Aileler "çoğul gebelik olsun", " iki çocuğa birden sahip olalım" diyebiliyor" dedi.

"

Yani 85'te bir olanı biz 30'da bire yükseltmiş oluyoruz"

Prof. Dr. Faruk Buyru, Türkiye'de de çoğul gebeliklerin arttığını vurgularken, "Ülkemizde de genel olarak doğum oranı düşmesine rağmen çoğul gebeliklerin arttığını biliyoruz. 2019 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verileri var. 1 milyon 183 bin canlı doğum gerçekleşmiş. Bunların yüzde 3'ten fazlası çoğul gebelik şeklinde. Yani 30-32 gebelikten biri çoğul gebelik ve çoğul doğumla sonuçlanıyor. Doğal olanı 85 doğumda bir ikiz gebelik olması. Yani 85'te bir olanı biz 30'da bire yükseltmiş oluyoruz. 2 buçuk kat arttırmış oluyoruz. Bu tedavilerle çift yumurta ikizlerinin sayısının artıyor. Ailede ikiz gebelik olması, kısırlık tedavileri, ileri anne yaşı çift yumurta ikizlerinde artışa yol açabiliyor. Tek yumurta ikizi oluşumu bu faktörlerden bağımsız ve daha riskli olan da bu tür gebelikler. İleri yaş gebeliklerinde hem gebelik oluşması için beklenen süre artıyor, gebelik oluştuğunda da bir takım riskler daha fazla. Ayrıca ileri yaşta da tüp bebek her şeyin garantisi değil. Tüp bebek tedavisi için sağlıklı yumurtalara ihtiyaç var. Sağlıklı yumurta sayısı da yaşla birlikte azalıyor ne yazık ki. O nedenle mümkün olduğu kadar çok ileriye ertelemeden imkan varsa eğer o anda, imkan yoksa yumurta ya da embriyo dondurarak doğurganlığı güvence altına almak mümkün" dedi. - İSTANBUL

Prof. Dr. Faruk Buyru, İleri anne yaşı çift yumurta ikizlerinde artışa yol açabiliyor

Kadın Hastalıkları, Yumurta, Gebelik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Faruk Buyru, 'İleri anne yaşı çift yumurta ikizlerinde artışa yol açabiliyor' - Son Dakika


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