Üye Girişi
PROF. DR. FARUK ŞENDUR: COVİD-19 FELÇ RİSKİNİ ARTIRABİLİR - Son Dakika

PROF. DR. FARUK ŞENDUR: COVİD-19 FELÇ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

25.12.2021 09:56

KORONAVİRÜSÜN yalnızca bir solunum yolu hastalığı olmayıp sinir ve damarlara tutunabilen bir rahatsızlık olduğunu belirten Prof. Dr. Faruk Şendur, hastalık ortaya çıktığında ya da sonrasında beyin felci ve hareket sistemi problemlerinin ortaya çıkabildiğini kaydetti.

KORONAVİRÜSÜN yalnızca bir solunum yolu hastalığı olmayıp sinir ve damarlara tutunabilen bir rahatsızlık olduğunu belirten Prof. Dr. Faruk Şendur, hastalık ortaya çıktığında ya da sonrasında beyin felci ve hareket sistemi problemlerinin ortaya çıkabildiğini kaydetti.

Covid-19'un yalnızca bir solunum yolu hastalığı olmadığını, sinir ve damarlara tutunabilen bir rahatsızlık olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Faruk Şendur, beyin felci ve hareket sistemi problemlerinin ortaya çıkabildiğini kaydetti. Prof. Dr. Şendur, Covid-19'un ilk çıktığında bir solunum yolu hastalığı olarak görüldüğünü ancak zamanla virüsün engel tanımadığının anlaşıldığını söyledi. Akciğer bronşlarına tutunabilen Covid-19'un farklı vücut dokularında yer bulabildiğini söyleyen Prof. Dr. Şendur, "Damarlara ve sinirlere bağlanma özelliği olan bir virüs. İlk zamanlar koku ve tat almada sorunlar oldu. Bu yönüyle insanların dikkatini çekti. Daha sonra bu virüsün farklı sinir ve damarlara tutunup hastalık yapma kabiliyetine sahip olduğunu öğrendik. Durum böyle olunca bazı beyin felçleri, hareket sistemi problemleri de ortaya çıkmaya ve literatürde yer almaya başladı. Sinir sistemini de tutabilen bir hastalık olduğu ortaya çıktı" dedi.

'KALICI HASARLAR ZAMANLA ANLAŞILACAK'

Covid-19'u sadece ağır biçimde atlatan hastalarda değil, hafif seyredenlerde de benzer sorunlara rastlayabildiklerini açıklayan Prof. Dr. Faruk Şendur, hastalığın başlangıcında ve bittikten sonra da komplikasyonların ortaya çıkabildiğini ifade etti. Koronavirüsü yenen hastalarının birinde kas iskelet sisteminde zayıflıklara yol açan 'Guillain-Barre' hastalığına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Şendur şöyle devam etti:

"Literatürde bunlara sık sık rastlıyoruz. Beyin zarı iltihapları, omuriliği tutan bazı vakalar bildiriliyor. Oran vermek biraz zor. Hastalıkları vaka şeklinde sunuyorlar. Ama bu virüsün ardından yaşanabilecek sorunlar kişilerin günlük yaşamını etkiliyor. Sakat bırakan, beyin omurilik hasarlarına yol açabilen durumlarla karşılaşıyoruz. Bazılarında hafif seyrediyor. Bizim 'mononöropati' dediğimiz yani tek sinir tutan hastalıklar olabileceği gibi yaygın sinir hastalığı da yapabiliyor. Bir kısmı maalesef kalıcı olabiliyor. Bir kısmında hastalık atlatıldıktan sonra ya da bir süre tedavi olduktan sonra geçebiliyor. Bunu açıklayacak kadar bir bilgi birikimimiz yok. Kalıcı hasar olup olmayacağı zamanla anlaşılacak."

Covid-19'un uzun vadeli etkilerinden korunmanın virüsten korunmakla mümkün olabileceğini anlatan Prof. Dr. Faruk Şendur, önlemlere uymaya devam etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bu hastalıklardan değil, koronavirüsten korunmanın yollarını bilmemiz lazım. 'İnsanlar bitti mi, maskesiz dolaşabilir miyiz' diye düşünürken yeni bir varyant hızla yayılmaya başladı. Bu dönemde insanların maske ve mesafeye dikkat etmesi lazım. Çünkü salgın katlanarak büyüyor, komplikasyonlar da o oranda artacak. Yani bu hastalıktan korunmak önemli" diye konuştu.

PROF. DR. FARUK ŞENDUR: COVİD-19 FELÇ RİSKİNİ ARTIRABİLİR
PROF. DR. FARUK ŞENDUR: COVİD-19 FELÇ RİSKİNİ ARTIRABİLİR
PROF. DR. FARUK ŞENDUR: COVİD-19 FELÇ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. FARUK ŞENDUR: COVİD-19 FELÇ RİSKİNİ ARTIRABİLİR - Son Dakika


Leopar eve girdi ve olanlar oldu! Yalnız bulduğu köpeğe acımadı Leopar eve girdi ve olanlar oldu! Yalnız bulduğu köpeğe acımadı         
10:15
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı         
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor         
00:17
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar         
19:34
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş         
15:16
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım         
12:11
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27

Son Dakika Haberleri
10:06 "Türk Messi" için yolun sonu göründü! Yusuf Demir bir daha Barcelona forması giyemeyecek
10:06 Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı
09:54 Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı
09:46 Ne kadar alacaksınız? Emekli, memur, yaşlı, engelli, yakınına bakan! İşte oranlar
09:33 "Artık yoruldum" diyen Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak sözler: Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum
09:33 Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı
09:33 Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 kişi yaralandı
09:31 Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor
09:23 Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge veriler
09:15 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 10:21:12. #1.13#
SON DAKİKA: PROF. DR. FARUK ŞENDUR: COVİD-19 FELÇ RİSKİNİ ARTIRABİLİR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement