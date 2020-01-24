Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: "Gripten korunmak için kucaklaşma ve öpüşmeden uzak durmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: 'Gripten korunmak için kucaklaşma ve öpüşmeden uzak durmalıyız' - Son Dakika

Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: "Gripten korunmak için kucaklaşma ve öpüşmeden uzak durmalıyız"

7 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, gribal enfeksiyonlardan korunmak için özellikle kış aylarında kucaklaşma ve tokalaşma gibi benzeri temaslardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Faruk Yorulmaz:

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, gribal enfeksiyonlardan korunmak için özellikle kış aylarında kucaklaşma ve tokalaşma gibi benzeri temaslardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Yorulmaz, yaptığı açıklamada, soğukların etkisini göstermesiyle birlikte soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıkların görüldüğünü ifade etti.

Sağlıklı beslenmenin, temiz hava almanın, kalabalık ortamlardan kaçınmanın, tokalaşma ve benzeri temaslardan kaçınmanın ve egzersiz yapmanın hastalıklardan korunmada önemli olduğunu vurgulayan Yorulmaz, "Grip virüsü her yıl yapısını değiştirdiği için insanların bağışıklık sistemleri virüse karşı hassas. Bu durum karşısında gerekli tüm önlemleri alarak bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Özellikle risk grupları, çocuklar ve yaşlılar bu konuda dikkatli olmalı." dedi.

"Bebekleri öpme alışkanlığımızdan vazgeçmeliyiz"

Yorulmaz, özellikle hijyen konusuna özen gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Elimizi sık sık yıkamalıyız. Çünkü gün içinde bir yerlere dokunuyoruz ve insanlarla temasımız oluyor. Bu anlamda hijyen çok önemli. Burnumuzu kağıt mendille silmeli ve kullanımın ardından cebimizde saklamadan, kapaklı çöp kutularına atmalıyız. Kültürümüzde el sıkışmak, kucaklaşmak ve öpüşmek var. El sıkışmak, kucaklaşma ve sarılmaya göre daha masum diyebiliriz. Gripten korunmak için özellikle kucaklaşma ve öpüşmeden uzak durmalıyız. Özellikle bebekleri öpme alışkanlığımızdan vazgeçmemiz lazım."

Trakya Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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