Prof. Dr. Fazlı Arslan, Ahmet Midhat'ın musiki yönünü anlattı - Son Dakika

Hayatı boyunca 300'e yakın yapıt ortaya koyan Ahmet Midhat'ın az bilinen musiki yönü, "Ahmet Midhat Efendi ve Musiki" isimli çalışmayla ele alındı.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından yayımlanan çalışmada Prof. Dr. Fazlı Arslan, yazarın dönemin gazete sayfalarında kalan musiki üzerine görüşlerini bugünün Türkçesiyle okuyucuların beğenisine sundu.

Prof. Dr. Arslan, Tanzimat Döneminin üretken isimlerinden olarak bilinen Ahmet Midhat'ın musiki üzerine kaleme aldığı, bir çoğu Tercüman-ı Hakikat'te yayınlanan yazılarını, 304 sayfalık kitabında bir araya getirdi.

Ahmet Midhat'ın kişiliği, edebiyat tarihindeki yeri, yazarlığı ve musiki ile ilgisi üzerine genel bir değerlendirmede bulunan Arslan, ardından yazarın biyografisine yer vererek hayatı ve eserleri üzerinde durarak musiki yönü hakkında yapılan çalışmaları ele alıyor.

Eserin ikinci bölümünde ise Ahmet Midhat'ın musikiyle ilgili yazılarını kronolojik olarak ve bugünün Türkçesiyle aktaran Arslan, kitaba ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Batılılaşmanın en yoğun yaşandığı, tüm aydınların, din, ilim ve sanat alanlarında fikirlerini ortaya koyduğu bu dönem, musiki tarihimiz açısından da çok önemlidir. Bu çalışmayla Batılılaşmanın sanat ve musikiye nasıl tesir ettiğini, bu hususta aydınların nasıl bir çaba içine girdiklerini de görmüş olacağız. Böyle bir dönemde kaleme alınan bu yazıların birçok musiki, edebiyat ve sosyoloji araştırmacılarına fayda sağlayacağını umuyoruz."