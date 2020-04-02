Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
7 saat önce
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz 87 yaşında korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan Sevgili hocamız Prof.Dr.Feriha Öz'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:35 Kaynak: İHA
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