PROF. DR. FERİHA ÖZ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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PROF. DR. FERİHA ÖZ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
6 saat önce
CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
DHA - CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu. Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:47 Kaynak: DHA
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