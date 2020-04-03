Prof. Dr. Feriha Öz, meslektaşları tarafından anıldı - Son Dakika

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden dünyaca ünlü Türk patalog Prof. Dr. Feriha Öz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde meslektaşları tarafından anıldı.

Öz'ün meslektaşları, hastanenin dekanlık binası önünde toplandı. Öz'ün fotoğraflarını taşıyan doktorlar ve sağlık çalışanları, sosyal mesafeyi koruyarak saygı duruşunda bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Öz'ün çok sayıda tıp öğrencisi yetiştirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Feriha Öz'ün cenazesine katılmak isteyen ancak salgın hastalık nedeniyle katılamayan çok sayıda tıp öğrencisi olduğunu belirten Gönen, "Bizler dahil on binlerce öğrenci yetiştiren çok büyük bir değerimizi kaybettik. Hocamızın binlerce öğrencisi onun cenazesinde saf tutmak isterdi. Maalesef pandemiden dolayı onu da yapamadılar." dedi.

Bu süreçte bütün sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı fedakarca mücadele ettiğini vurgulayan Gönen, "Pandemi esnasında cephenin en önünde bu salgınla mücadele eden Cerrahpaşa ailesinin, ülkemizdeki, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarının hakkı ödenemez. Bunu herkes biliyor. Hastanedeki bütün çalışanlar olarak bir mücadelenin içerisindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte başarır ve mutlu günlerimize döneriz." diye konuştu.

Saygı duruşu sırasında, Prof. Dr. Feriha Öz'ün gelini ve aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşim Büge Öz'ün gözyaşlarını tutamadığı görüldü.