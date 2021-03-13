EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak - Son Dakika

EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak

13.03.2021 15:20

Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında, Edirne'de dikilen bir ıhlamur fidanına dünyaca ünlü Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi verildi.

Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak

14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında, Edirne'de dikilen bir ıhlamur fidanına dünyaca ünlü Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi verildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini dikilen fidanlarla yaşatacaklarını söyledi.

Edirne Tabip Odası ve Edirne Belediyesi iş birliğiyle 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni birleştiren 'Sağlık Yolu'ndaki alana 200 ıhlamur fidanı, dikildi. Fidanlardan birine de geçen 3 Nisan günü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi verildi.

'ANILARINI BURADA YAŞATMAK İSTEDİK'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini dikilen fidanlarla yaşatacaklarını belirtti. Pandemi dönemini savaşa benzeten Başkan Gürkan, bu savaşın en ön cephesinde sağlık çalışanlarının olduğunu söyleyerek, "Aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gözlerini kırpmadan toplumun sağlığı için fedakarca mücadele ettiler. Bu süreçte, kaybettiğimiz sağlık emekçilerimiz oldu. Sağlık çalışanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizde sağlık çalışanlarımıza tüm vatandaşlarımız adına bir kez daha en derin saygılarımızı sunuyoruz. Çok acı kayıplarımız oldu. Anılarını burada yaşatmak için buradaki yola fidanlarımızı diktik. Sağlık çalışanlarımız iyi ki varlar. Kendi ailelerinden önce vatandaşlarımızın sağlığı için çalıştıkları için bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.

PROF. DR. ÖZ'ÜN İSMİ BİR FİDANA VERİLDİ

Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin dikilen 200 fidana verileceğini belirten Gürkan, "Bu mücadelede kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın isim listesini alacağız. Biz de buradaki 200 fidanın her birine isim tabelası koyarak böylece isimlerini de yaşatmış olacağız. Prof. Dr. Feriha Öz hocamız Edirne için, Edirne Tıp Fakültesi için anlamlı bir isim, ilk fidana hocamızın ismini verdik" dedi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde 385 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyleyen Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun ise, "Koronavirüs salgınından ülkemiz ve tüm dünya olarak çıkmaya çalışıyoruz ama bu süreçte 385 sağlık çalışanını kaybettik. 14 Mart Tıp Bayramı Haftası'nda bir etkinlik yapalım dedik. Sağlık Yolu'nu sağlık çalışanları olarak koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız adına ağaçlandırma kararı aldık. Verdikleri desteklerden dolayı Edirne Belediyesi'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak
EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak

Koronavirüs, Tıp Bayramı, 14 Mart, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Genç kadının ölümünün ardından imam nikahlı eşinin ses kaydı ortaya çıktı! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim AK Partili Zengin: Arkadaşlarım bana "Selamünaleyküm", anneme "Merhaba" derlerdi Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı         
15:45
Süper Lig'in 30. hafta maçında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi Süper Lig'in 30. hafta maçında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi         
15:35
Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı         
15:29
Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt için harekete geçti Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt için harekete geçti         
15:15
Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız         
14:19
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti         
13:31
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü         
12:39
Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek         
12:14
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 16:02:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei