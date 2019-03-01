Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi Vatandaşa Tanıtıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi Vatandaşa Tanıtıldı

1 saat önce

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi düzenlenen programla vatandaşa tanıtıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi Vatandaşa Tanıtıldı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi tarafından Park Eymir konutlarına yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi düzenlenen programla vatandaşa tanıtıldı. Düzenlenen tanıtım programına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan,Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve bir çok tesisimizin açılışı sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak

Tanıtım programında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay; EymirMahallemize kazandırğımız Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve bir çok tesisimiz sayınCumhurbaşkanımız tarafından 13 Mart'ta açılcak. Böyle güzel bir tesisi sizlerin kullanımına sunduk. Bugün sizlere bu tesisimizin tanımıtını yapacağız. Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezimiz Eymir mahallemize ve Gölbaşı Halkına hayırlı olsun ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Adayı Ramazan Şimşek, yaptığı konuşmasında ''Gölbaşı Belediye Başkanımız sayın Fatih Duruay'aböyle bir güzel tesisi Gölbaşı'na kazandırdığı için kendisine teşekkür ederim.''ifadelerinde bulundu.

Program sonunda vatandaşa yemek ikramında bulunuldu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'nin tanıtımı yapılıldı.

Eymir Aile Yaşam Merkezi'miziniçerisinde A Blok'ta havuz ve fitness merkezi, B Blok'ta düğün salonu, C Blok'ta ise derslikler, ofisler, sergi alanı, restoran ve kafeterya bulunuyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:38 Kaynak: Bültenler

Gölbaşı Belediyesi, Fuat Sezgin, Güncel
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