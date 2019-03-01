Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi Tanıtıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi Tanıtıldı

59 dakika önce

Gölbaşı Belediyesi tarafından Park Eymir konutlarına yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi düzenlenen programla vatandaşa tanıtıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi Tanıtıldı, System.String[]
Gölbaşı Belediyesi tarafından Park Eymir konutlarına yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi düzenlenen programla vatandaşa tanıtıldı.

Tanıtım programına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım programında konuşan Başkan Duruay, "Eymir Mahallemize kazandırdığımız Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve bir çok tesisimiz sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 13 Mart'ta açılacak. Böyle güzel bir tesisi sizlerin kullanımına sunduk. Bugün sizlere bu tesisimizin tanıtımını yapacağız. Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi, mahallemize ve Gölbaşı halkına hayırlı olsun." dedi.

Başkan adayı Ramazan Şimşek de "Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Fatih Duruay'a böyle güzel tesisi Gölbaşı'na kazandırdığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmalarından ardından merkezin tanıtımı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:27 Kaynak: AA

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