Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursa'da anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursa'da anıldı

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından düzenlenen "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İzinde Bilimler Tarihi Ulusal Sempozyumu" 21-22 Aralık tarihleri arasında Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursa'da anıldı, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından düzenlenen "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İzinde Bilimler Tarihi Ulusal Sempozyumu" 21-22 Aralık tarihleri arasında Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplam 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyumda Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihi konusunda yürüttüğü çalışmalar ve katkıları ele alındı.


Programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli katıldı. Kılavuz, sempozyumun açılış konuşmasında, üniversitelerin üç asli görevi bulunduğuna işaret etti. Üretilen bilgilerin toplumla paylaşılmasının da bu görevlerin içerisinde altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Bugüne kadar Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız için üniversite olarak çok önemli faaliyetlere imza attık. 2019 yılı hocamıza atfedilmeseydi, muhtemelen Fuat Sezgin toplum genelinde çok fazla tanınmayacaktı. Cumhurbaşkanımız meseleye el atınca ve onu tanıtmak için çalışmalar yapınca önemli bir ilgi oluştu. Fuat Sezgin yılı münasebetiyle yöneticilerin bu işlere sahip çıkmalarını ayrıca önemsiyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bir İslam düşünürünün tanıtılması münasebetiyle toplum katmanlarında hocalarımızın daha iyi bilinmesinin önü açılacaktır. Bu etkinliklerin aynı zamanda ciddi bir alt yapı çalışmaları oluyor. Geri planda çok sayıda insan projelerin gerçekleştirilmesi için çalışıyor. Emek veren ve katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ise Prof. Dr. Fuat Sezgin'in zengin bir kütüphane ve dil birikimine sahip olduğunu aktardı. İlimde acele edilmesi gerektiğinin altını çizen Dekan Prof. Dr. Bilal Kemikli; "Fuat hocamız için iki önemli şey söylenebilir. Bize ait olan, unuttuğumuz şeyleri bizlere hatırlattı. Unutulan eserlerimizi yeniden hatırlamamızı sağladı. İkinci bir yönü daha var; Fuat Sezgin yerinde durmadı. Bir şekilde memleketinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Ancak dışarılarda çalışsa da yerlilikten uzak kalmadı. Ömrünün son yıllarında en azından kütüphanem memleketime gitsin dedi. Cumhurbaşkanımız da bu konuda yardımcı oldu ve bir müze kazandırıldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle ilim adamlarının sayısının artmasını diliyoruz" dedi.


Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Bursa Uludağ Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Ali Kaya da genç kesimin Prof. Dr. Fuat Sezgin'i tanımasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Kendilerinin de bu amaçla hocalarını tanıtmak için çok sayıda etkinliğe imza attıklarını aktaran Prof. Dr. Ali Kaya, "Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın toplum genelinde ve özellikle gençlere daha iyi tanınmasıyla birlikte hem insanlığa hem de İslama hizmet edecek çok sayıda eserlerin kazandırılmasına vesile olacağımıza inanıyorum. Bizlere yaptığımız çalışmalarda destek veren Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Programın son kısmında "Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocama Mektup" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Fuat Sezgin, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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