Prof. Dr. Fuat Sezgin, Erü'de Bir Dizi Etkinlikle Anılacak

İslam Bilim Tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 2019 yılı boyunca Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikle anılacak.

İslam Bilim Tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 2019 yılı boyunca Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikle anılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesinin ardından, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan Erciyes Üniversitesi, yıl boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirerek Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve eserlerini tanıtacak.



30 Haziran 2018 tarihinde kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi alanındaki çalışmalarıyla dünyanın önde gelen bilim insanlarından birisi olarak daima saygı ve şükranla hatırlanacağını belirten Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesinin ardından, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Fuat Sezgin hocamızı geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Erciyes Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 22 üniversite ile protokol imzaladı. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde çok sayıda etkinliğe Üniversitemizde ev sahipliği yapacak ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'i panel, konferans, sergi, belgesel gösterimi ve özel gezi gibi bir dizi etkinlikle en güzel şekilde anacağız. Kendisi ve eserleri hakkında detaylı bir web sitesini ise şimdiden oluşturduk. Yıl boyu düzenleyeceğimiz etkinlikleri de fuatsezgin.erciyes.edu.tr adresinde erişime açtığımız bu sitede ilan edeceğiz." - KAYSERİ

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