Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi'nin açılışı Kars Valisi Türker Öksüz , Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan , AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile davetliler tarafından yapıldı.

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