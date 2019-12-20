Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adı kütüphaneye verildi - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi'nde bulunan kütüphaneye, dünyaca ünlü İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, başkentteki Gülhane Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, merhum Fuat Sezgin'in İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla gelecek nesillere çok kıymetli bir miras bıraktığını söyledi.

Erdöl, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan etmesi vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, bu muhteşem insanı ve mirasını anlatmak, yaşatmak için birçok etkinlik yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Zengin bir kültüre sahip olan Türk medeniyetinin, tarih boyunca kitaplara ve kütüphaneciliğe çok önem verdiğini dile getiren Erdöl, şunları kaydetti:

"Günde 14-15 saat çalışmayı tembellik olarak değerlendiren Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi bilim insanları sayesinde bu kültürel değerlerimiz bugünlere kadar gelmiştir. Prof. Dr. Fuat Sezgin, kütüphaneden hiç çıkmayan, ciltlerce eser neşreden bir bilim insanı. Hayatını İslam bilim ve teknoloji tarihine adayan ve bu yönde mükemmel eserler üreten Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilim anlayışı, edebi, sabrı, fani şeylerden olabildiğince uzak duruşu, gayreti ve azmini örnek alıyoruz, almalıyız. Bizler onun izlerini nihayete kadar takip edeceğiz. O, her zaman en önde yürümeye devam edecek. Ona yetişmeye çalışmak için gençlerimizin atacağı her adımı destekleyeceğiz."

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ise Sezgin'in yaşamından kesitler aktardı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Erdöl ve diğer katılımcılar, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kesti.