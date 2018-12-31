Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Adı Uludağ Üniversitesi'nde Yaşatılacak

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı'nda önemli etkinliklere imza atacak.

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı'nda önemli etkinliklere imza atacak. İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve koordinatör Kırıkkale Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yıl içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler sayesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ve eserleri gelecek kuşaklara anlatılacak. Üniversitenin merkez kütüphanesinin adının da Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi olarak değiştirilmesina karar verildi.



Bursa Uludağ Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesinin ardından İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) tarafından işbirliği yapılan 22 üniversiteden birisi oldu. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde çok sayıda etkinlik planlayan Uludağ Üniversitesi, üniversite öğrencilerine İslami bilimlere büyük katkılar sunan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i tanıtacak.



FUAT HOCA GELECEK KUŞAKLARA ANLATILACAK



Yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgiler veren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan'ın koordinatörlüğünü yürüttüğü programlar kapsamında makale yarışması, panel, konferans, gezi ve özel bir dergi yayınının yapılacağını açıkladı. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam bilimine bakış açısının Müslümanlara yeni bir yol çizdiğine işaret eden Rektör Yusuf Ulcay; "2018 yılı Haziran ayında Hakk'ın rahmetine kavuşan kıymetli Fuat Sezgin hocamız için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edildi. İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı da 22 üniversite ile protokol imzalayarak çeşitli etkinliklerle Fuat hocamızı genç nesillere anlatmak için harekete geçti. Bursa Uludağ Üniversitesi de bu 22 üniversiteden birisi seçildi. Bizler de Kırıkkale Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 2019 yılı içerisinde çok sayıda etkinliğe hem ev sahipliği yapacağız, hem de diğer üniversitelerde gerçekleştirilecek organizasyonlara katılacağız. İnşallah önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz çok sayıda panel, konferans, makale yarışması ve özel gezilerle Fuat hocamızı öğrenci kardeşlerimize en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız" diye konuştu.



PROF. DR. FUAT SEZGİN KÜTÜPHANESİ



BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, düzenlenecek etkinliklerin yeni sıra Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adının Bursa Uludağ Üniversitesi'nde anılmaya devam edilmesi için Üniversite Senatosu'nda mevcut kütüphanenin adının değiştirilmesi kararını aldıklarını açıkladı. 93 yaşında hayata veda eden bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in örnek alınması gereken bir kişilik olduğunu kaydeden Rektör Yusuf Ulcay; "Yönetim olarak kıymetli hocamızın adının kentimizde ve üniversitemizde yaşatılmasını istedik. 13 Aralık 2018 tarihli oturumda Üniversite Senatosu olarak, Merkez kütüphanemizin isminin bilim, sanat, hizmet, teşvik ve başarı ödülleri yönergesi gereği Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna oybirliğiyle karar verdik. Kıymetli hocamızın adı, çok değer verdiği bilimin merkezi olan kütüphanemizde yaşamaya devam edecek" diye konuştu.



MAKALE YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI



2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında ilk olarak makale yarışması başlattıklarını kaydeden Rektör Ulcay; "Yıla yayılacak etkinliklerin ilkini makale yarışması ile başlattık. Fuat hocamızın çalışma hayatı, eserleri ve bilim dünyasına katkılarını yansıtacak bir makale yarışması olacak. 25 Şubat'ta başvurular son bulacak. Şimdiden başvurular almaya başladık. Ocak ve Şubat ayında çok daha fazla başvuru olacağına inanıyorum. Başvuru tarihinin sonlandırılmasının ardından gönderilen makaleler değerlendirmeye alınacak. 18 Mart'ta gerçekleştireceğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Ar-Ge Günleri etkinliğinde de dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz. Bunun yanı sıra yine yıl içerisinde paneller, konferanslar ve özel geziler düzenleyerek hocamızı en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.



BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, makale yarışmasıyla ilgilenen öğrencilerin ve akademisyenlerin detaylı bilgileri üniversitenin ve fakültelerin internet sitelerinden edinebileceklerinin altını çizdi.



- Bursa

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