Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Fuat Sezgin Kar Şenliği ile Anıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kar Şenliği ile Anıldı

1 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma etkinlikleri kapsamında kar şenliği düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kar Şenliği ile Anıldı, System.String[]
Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma etkinlikleri kapsamında kar şenliği düzenlendi.

Güzeltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu, kızakla kayma ve kayaklı koşu yarışmaları yapıldı.

MŞÜ Rektör Yardımcısı Abdüllatif Tüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin" yılı ilan edildiğini anımsattı.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı Sezgin'in İslam bilimi alanında yetişmiş değerli bir şahsiyet olduğuna işaret eden Tüzer, "Farkındalık oluşturma, bir bilinç oluşturma, hatta örnek model oluşturması açısından yıl boyunca üniversitelerde çeşitli etkinlikler yapıldı. Biz de Muş Alparslan Üniversitesi olarak birçok etkinlik planladık. Bunların içinde en güzellerinden bir tanesi de kar festivali oldu. Bu festival ilgi gördü ve amacına ulaştı." dedi.

MŞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şükrü Çobanoğlu ise Prof. Dr. Sezgin'i andıklarını belirterek "Sadece sempozyumlarda değil böyle eğlenceli etkinliklerle de tanıtmak istedik. Amacımız Fuat hocayı gençliğe farklı bir şekilde tanıtmaktır. Bunu da başardığımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Rektör, Kayak Merkezi, Muş, Fuat Sezgin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlere Müjdeyi Verdi: 20 Bin Atama Yapılacak Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak 3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:09:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Fuat Sezgin Kar Şenliği ile Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]