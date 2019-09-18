Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi yeni döneme hazır

Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi" olarak değişen ismiyle hizmet vermeye başladı.



Atatürk Üniversitesi Senatosunun 11 Ocak 2019 yılında aldığı kararla yerleşke içerisinde yer alan merkezi kütüphaneye Prof. Dr. Fuat Sezgin adı verilmişti.



Türkiye'nin en önemli kütüphaneleri arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi; 1797'si el yazması, 978 Arapça, 63 Farsça, 30.612 Osmanlıca (eski Türkçe) olan toplam 43.413 eser ile Cumhuriyetin ilk yılları itibariyle yazılmış olan 159.023 güncel eseri bünyesinde barındırıyor.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; bilim ve teknoloji ile kültür, sanat, sosyal hayat alanlarında üretici bir öğretimi önceleyen, değer üreten ve paylaşan Atatürk Üniversitesinin adeta bir hazine niteliği taşıyan kütüphanesinin ismini ülkemizin en değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Fuat Sezgin olarak değiştirdiklerini aktardı.



Kütüphane aracılığıyla bilgi kaynağı üretme ve sağlama konusunda sınırların ötesi ile bağlantı kurduklarını, çalışma alanları, bilgisayarları ve güçlü internet ağı ile öğrenci ve akademisyenlerin sadece bilgiye erişimini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda dünya ile iletişime geçmesine de olanak tanıdıklarını vurgulayan Çomaklı, kütüphanenin dijital ortama aktarılmış çalışmalar açısından üniversitemiz için vazgeçilmez bir bilgi yuvası olduğunu ifade etti.



Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde devam eden Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ışığında öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kendini yenileme ve gelişen çağı yakından takip etme noktasında dünyaya ayak uydurmaktan geri durmadıklarını, bu alandaki çalışmaları artırarak eğitim ve öğretim ağını genişletmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.



Öğrenci ve akademisyenlerin çip sistemi ile korunan bilgi kaynaklarına rahatlıkla ulaşabildiklerini belirten Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Mahmut Arık, lisans ve ön lisans öğrencilerinin 3 kitabı 15 gün, yüksek lisans öğrencilerinin 21 gün, doktora ve üzeri öğrencilerin ise 5 kitabı 1 ay süre ile sistem üzerinden öğrenci kimlikleri ile ödünç alabildikleri bilgisini paylaştı.



Kütüphanenin 1954 yılından beri basılan yerel gazeteler ile 2014 yılına kadarki tüm ulusal gazetelerin bulunduğu geniş bir gazete arşivinin olduğunu aktaran Arık: "15 yıldır elektronik ortama aktarılan bilgi kaynaklarımız ve 47 veri tabanımız ile 198.460 elektronik kitap, 84.693 elektronik dergi ve 5.283 basılı dergimizle sınırsız makaleye ve birçok bilgiye kolayca erişim imkanı tanıyoruz. Kütüphane Arası İş Birliği Takip Sistemi (KITS) ve Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) ile de istenilen her kaynağa yine ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlıyoruz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - ERZURUM