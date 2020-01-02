Prof. Dr. Fuat Sezgin sergisi AÜ'de açıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Fuat Sezgin sergisi AÜ'de açıldı

6 saat önce

İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını anlatan sergi, Erzurum Atatürk Üniveristesi'nde açıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin sergisi AÜ'de açıldı, System.String[]

İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını anlatan sergi, Erzurum Atatürk Üniveristesi'nde açıldı. Sergi, büyük beğeni topladı.


Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında 2019'un son günü 31 Aralık'ta açılan sergi, Atatürk Üniveristesi Mavi Salonda meraklılarıyla buluştu. 3 Ocağa kadar açık kalacak olan serginin açılışını Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Besim Yıldırım, Güzal Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Ferruh Haşıloğlu ve Öğretim Görevlisi Orhan Ardahanlı yaptı.


Grafik tasarımcı Öğretim Görevlisi Orhan Ardahanlı'nın Grafik II Ders projesi olarak öğrencileri tarafından 32 afiş tasarımı sergide yer aldı. Fuat Sezgin'in hayatı ve araştırma konularını çeşitli kavramlar yoluyla grafik tasarımcılar görsel olarak afişlere konu edindiler.


Yıl sonu etkinliğine ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2019 yılı içerisinde Fuat Sezgin Kütüphanesi ve Okuma Salonunu da faaliyete geçirmişti.


Sergiyi gezen davetliler, öğrencilerin yaptığı çalışmaları çok beğendiklerini belirtti. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Fuat Sezgin, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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