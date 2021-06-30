PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI - Son Dakika

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, ölümünün 3. yıldönümünde Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin, gibi bir adamın yolunda giden çocuklarımız olsa, sanıyorum ki Türkiye olarak yeniden insanlığa umut, yeniden bilimlerin en ön noktasında yürüyen bir millet oluruz" dedi.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, ölümünün 3. yılında Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma töreni, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlendi. Anma törenine, İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Ethem Sancak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve çok sayıda davetli katıldı. Anmada Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Daha sonra Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi'nde düzenlenen Genç Bilim İnsanları Makale Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye girenlere öğrencilere ödüller verildi.

"PROF. DR. FUAT SEZGİN HERKESE ÖRNEK OLACAK NİTELİKTE"

Anma töreninde konuşan İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kişiliği, ilme ve bilime olan tutkusu, çalışma disiplini ve ülkesine olan bağlılığı herkese örnek olacak nitelikte. Yani biz hocamızı hayattayken görmüş olmasak böyle insanlar var mı dendiği zaman herhalde yok deriz. Fuat Sezgin'i erken yaş gruplarının da doğru tanınmasını arzu ediyoruz. Fuat Sezgin gibi bir adamın yolunda giden çocuklarımız olsa, sanıyorum ki Türkiye olarak yeniden insanlığa umut, yeniden bilimlerin en ön noktasında yürüyen bir millet oluruz" dedi.

"PROF. DR. FUAT SEZGİN'İN ÜLKESİNE KÜSKÜNLÜĞÜNÜ SİNEYE ÇEKTİ"

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ülkesiyle olan barışını Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağladıklarını söyleyen Erdoğan, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1960 darbesinden sonra ülkesine kızgın olmasına rağmen, 147 akademisyen içinde bulunup, üniversitelerden herhangi bir sebep olmaksızın atılanlardan olmasına rağmen ülkesine küskünlüğünü sineye çekti. Prof. Dr. Fuat Sezgin bu müzeyi ve kütüphaneyi gördüğü zaman 'Ülkem beni göndermişti ama ülkem beni yeniden kazandı' noktasına geldi. O yüzde Prof. Dr. Fuat Sezgin, Frankfurt'taki kitaplarını getirme kararı verdi" diye konuştu.

"ZORLUKLARDAN YILMADI; İMKANSIZLIKLARA TESLİM OLMADI"

Anma törenine katılamayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise anma törenine yazılı bir mesaj yolladı. Mesajında Bakan Ersoy, "İslam medeniyetinin insanlığın yolunu aydınlatan en güçlü ışık, ilmi ve fikri en hakikatli kaynak olduğu gerçeğini unutanlara hatırlatmak, unutturmaya çalışanlarla mücadele etmek yolunda bir ömür harcadı. Zorluklardan yılmadı; imkansızlıklara teslim olmadı. Haksızlıklara, iftiralara uğradı yine de yolundan sapmadı. Hayranlık ve saygı duygularıyla baktığımız; bir insan hayatına, bir zihnin düşünme, üretme ve esere dönüştürme sınırlarına nasıl sığdığını anlamakta gerçekten zorlandığımız muazzam eserleriyle mücadelesini inkara ve itiraza yer bırakmayacak şekilde kazandı. İslamofobi'nin bilinçli bir şekilde beslendiği Avrupa'nın göbeğinde Frankfurt'ta İslam Bilim Tarihi Müzesi'ni açtı. 2008'de ise İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni İstanbul'a ve Türk milletine armağan etti. Yetmedi, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'ni kurarak eşi Dr. Ursula Sezgin Hanımefendi ile ömrünü verdiği çalışmaları, yolunda yürüdüğü bilimi yeni nesillerimizin fayda ve kullanımına sundu" dedi.

Fuat Sezgin'i tanıdıkça ve anladıkça onu anlatmakta daha zorlandığını ifade eden Bakan Ersoy, 'Yılmadan, yorulmadan anlatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin onun rehberliği ardında kendi medeniyetlerinin büyüklüğünü öğrenmelerini; onun gösterdiği kararlılık ve iradenin ilhamında kendilerine güvenerek bıraktığı mirası yeni ufuklara taşımalarını sağlayacağız. Acı kaybının üzerinden geçen üçüncü yılda Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.