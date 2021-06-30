Üye Girişi
PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI - Son Dakika

PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI

30.06.2021 14:44

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, ölümünün 3. yıldönümünde Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, ölümünün 3. yıldönümünde Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin, gibi bir adamın yolunda giden çocuklarımız olsa, sanıyorum ki Türkiye olarak yeniden insanlığa umut, yeniden bilimlerin en ön noktasında yürüyen bir millet oluruz" dedi.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, ölümünün 3. yılında Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma töreni, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlendi. Anma törenine, İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Ethem Sancak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve çok sayıda davetli katıldı. Anmada Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Daha sonra Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi'nde düzenlenen Genç Bilim İnsanları Makale Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye girenlere öğrencilere ödüller verildi.

"PROF. DR. FUAT SEZGİN HERKESE ÖRNEK OLACAK NİTELİKTE"

Anma töreninde konuşan İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kişiliği, ilme ve bilime olan tutkusu, çalışma disiplini ve ülkesine olan bağlılığı herkese örnek olacak nitelikte. Yani biz hocamızı hayattayken görmüş olmasak böyle insanlar var mı dendiği zaman herhalde yok deriz. Fuat Sezgin'i erken yaş gruplarının da doğru tanınmasını arzu ediyoruz. Fuat Sezgin gibi bir adamın yolunda giden çocuklarımız olsa, sanıyorum ki Türkiye olarak yeniden insanlığa umut, yeniden bilimlerin en ön noktasında yürüyen bir millet oluruz" dedi.

"PROF. DR. FUAT SEZGİN'İN ÜLKESİNE KÜSKÜNLÜĞÜNÜ SİNEYE ÇEKTİ"

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ülkesiyle olan barışını Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağladıklarını söyleyen Erdoğan, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1960 darbesinden sonra ülkesine kızgın olmasına rağmen, 147 akademisyen içinde bulunup, üniversitelerden herhangi bir sebep olmaksızın atılanlardan olmasına rağmen ülkesine küskünlüğünü sineye çekti. Prof. Dr. Fuat Sezgin bu müzeyi ve kütüphaneyi gördüğü zaman 'Ülkem beni göndermişti ama ülkem beni yeniden kazandı' noktasına geldi. O yüzde Prof. Dr. Fuat Sezgin, Frankfurt'taki kitaplarını getirme kararı verdi" diye konuştu.

"ZORLUKLARDAN YILMADI; İMKANSIZLIKLARA TESLİM OLMADI"

Anma törenine katılamayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise anma törenine yazılı bir mesaj yolladı. Mesajında Bakan Ersoy, "İslam medeniyetinin insanlığın yolunu aydınlatan en güçlü ışık, ilmi ve fikri en hakikatli kaynak olduğu gerçeğini unutanlara hatırlatmak, unutturmaya çalışanlarla mücadele etmek yolunda bir ömür harcadı. Zorluklardan yılmadı; imkansızlıklara teslim olmadı. Haksızlıklara, iftiralara uğradı yine de yolundan sapmadı. Hayranlık ve saygı duygularıyla baktığımız; bir insan hayatına, bir zihnin düşünme, üretme ve esere dönüştürme sınırlarına nasıl sığdığını anlamakta gerçekten zorlandığımız muazzam eserleriyle mücadelesini inkara ve itiraza yer bırakmayacak şekilde kazandı. İslamofobi'nin bilinçli bir şekilde beslendiği Avrupa'nın göbeğinde Frankfurt'ta İslam Bilim Tarihi Müzesi'ni açtı. 2008'de ise İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni İstanbul'a ve Türk milletine armağan etti. Yetmedi, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'ni kurarak eşi Dr. Ursula Sezgin Hanımefendi ile ömrünü verdiği çalışmaları, yolunda yürüdüğü bilimi yeni nesillerimizin fayda ve kullanımına sundu" dedi.

Fuat Sezgin'i tanıdıkça ve anladıkça onu anlatmakta daha zorlandığını ifade eden Bakan Ersoy, 'Yılmadan, yorulmadan anlatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin onun rehberliği ardında kendi medeniyetlerinin büyüklüğünü öğrenmelerini; onun gösterdiği kararlılık ve iradenin ilhamında kendilerine güvenerek bıraktığı mirası yeni ufuklara taşımalarını sağlayacağız. Acı kaybının üzerinden geçen üçüncü yılda Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI
PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI
PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI
PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI
PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI
PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI
PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI
PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI

Gülhane Parkı, Bilim Tarihi, Fuat Sezgin, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI - Son Dakika


Son Dakika

İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek 16:01 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu 15:04 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak 14:50 Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz 14:40 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor 14:05 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan

Son Dakika Haberleri
16:00 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı         
15:21
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik         
14:49
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 16:14:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PROF. DR. FUAT SEZGİN VEFATININ 3. YILINDA ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement