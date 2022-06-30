Prof. Dr. Fuat Sezgin vefatının 4. yılında anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Fuat Sezgin vefatının 4. yılında anıldı

30.06.2022 14:05
Prof. Dr. Fuat Sezgin vefatının 4. yılında anıldı

Bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın önemli otoritelerinden kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 4. yılında Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında yad edildi.

Bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın önemli otoritelerinden kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 4. yılında Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında yad edildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) tarafından düzenlenen anmaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, vakıf temsilcileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, çok sayıda akademisyen ile bazı davetliler katıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde kısa bir söyleşi yapılan programda, Sezgin'in eserleri ve çalışmaları hakkında konuşuldu.

Etkinliğin ardından Sezgin'in, Gülhane Parkı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, çalışmaları ve hatıraları yad edildi.

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Kaynak: AA

Gülhane Parkı, Fuat Sezgin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Fuat Sezgin vefatının 4. yılında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Fuat Sezgin vefatının 4. yılında anıldı - Son Dakika
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