Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni - Son Dakika
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Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni

6 saat önce

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin yılında dünyanın 16'dan fazla ülkesinde yapılan bine yakın etkinlikte ismini yaşattık. Fuat Sezgin'in yapmaya çalıştıklarını özellikle genç nesillere aktarmaya çalıştık." dedi.

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Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin yılında dünyanın 16'dan fazla ülkesinde yapılan bine yakın etkinlikte ismini yaşattık. Fuat Sezgin'in yapmaya çalıştıklarını özellikle genç nesillere aktarmaya çalıştık." dedi.

Erdoğan, İstanbul Havalimanında düzenlenen Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı Kapanış Töreninde, milletin Fuat Sezgin'e bir mahcubiyeti olduğunu belirterek, "1960 darbesinden sonra 147 sakıncalı akademisyenden bir tanesi olarak ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Avrasya Tüneli, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmek istediğini söyleyen Sezgin'in, İstanbul Havalimanının inşaatını da gördüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanının açılışını göremedi. Ülkesinin yaptığı büyük işlerle gurur duyan, bunlardan keyif alan bir yönü vardı. İnşallah biz de millet olarak hocamız gibi ülkemizin yaptığı büyük işlerde ittifak edebilen, ülkemizin yaptığı büyük işlerden gurur duyabilen bir millet oluruz, bu da hocamızı mutlu edecek bir gelişme olur diye düşünüyorum. Fuat Sezgin, bu dünyadan mutlu ayrıldı ve Fuat Sezgin yılında dünyanın 16'dan fazla ülkesinde yapılan bine yakın etkinlikte ismini yaşattık. Fuat Sezgin'in yapmaya çalıştıklarını özellikle genç nesillere aktarmaya çalıştık. Bundan sonra da onun 93-94 yıllık ömründeki misyonunu daha ileriye götürmenin mücadelesini vakıf olarak sürdüreceğiz."

2019 Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da yıl boyunca üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları gibi 358 paydaşla Fuat Sezgin Yılı için eşitli protokoller gerçekleştirdiklerini aktardı.

Aslan, şunları söyledi:

"Ülke içindeki kurumlarımız, ülke içindeki üniversitelerimiz, Avrupa'da özellikle Türk Müslüman toplumunu temsil eden kuruluşlarımızla yaptığımız protokollerle çalışmalarımıza başladık. Medeniyetimizin dünya medeniyetine katkılarını göstermek ve herkese ulaşmak için çalıştık. Geleceğin mimarlarının Fuat Sezgin hocamızı her an görebilmeleri, anlayabilmeleri için değişik mekanlara ismi verildi. Kütüphaneler, araştırma merkezleri, çalışma salonları bunlar da hocamızın ve hocamız özelinde İslamiyet tarihinin dünya medeniyetine katkılarını anlatacak önemli bir çalışmaydı. 81 ilde etkinlikler gerçekleştirildi. Yıl boyunca 890 etkinlik düzenlendi."

Fuat Sezgin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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