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Prof. Dr. Gertrude Durusoy. mezarı başında anıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Gertrude Durusoy. mezarı başında anıldı

09.08.2021 10:07
Prof. Dr. Gertrude Durusoy. mezarı başında anıldı, System.String[]

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi rahmetli Prof. Dr. Gertrude Durusoy dördüncü ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Mütercim Tercümanlık (Almanca) Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Dilek Altınkaya Nergis ve çalışma arkadaşlarının bilim insanı Prof. Dr. Durusoy'un bilimsel faaliyetlerini anmak ve yaşatmak için oluşturdukları kitap Almanya'nın çevrimiçi TRANS dergisinin 25'inci sayısında yayınlandı.Prof. Dr. Durusoy'un ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları ölüm yıldönümünde TRANS dergisinin özel sayısını Prof. Dr. Durusoy'a armağan etti.

Prof. Dr. Gertrude Durusoy'un birçok önemli çalışmaya imza attığınıbelirten öğretim üyesi Dr. Dilek Altınkaya, "Hocamız çok değerli bir akademisyendi. Dünya edebiyatında önemli bir konuma sahip olan hocamız özellikleoyun, roman ve şiir çevirileri ile akademiye çok önemli katkılar sundu. Bizler de hocamızın bilimsel faaliyetlerini anmak ve yaşatmak için oluşturduğumuz kitap, Almanya'nın çevrimiçi TRANS dergisinin 25'inci sayısında yayınlandı. Derginin baş editörü Wiss. Dir. Dr. Herbert Arlt, çevrimiçi bağlantıyla derginin bu özel sayısını hocamıza ithaf etti" dedi.

Prof. Dr. Gertrude Durusoy kimdir?

1943 yılında Sosen'de dünyaya geldi. Lille Üniversitesi'nde Alman ve Çek filolojisi üzerine eğitim aldı; sonrasında Peter Lang danışmanlığında 1974 yılında Aix- Marseille Üniversitesi'nde Kafka üzerine doktora yaptı. 1967'de Türkiye'ye gelen Durusoy, 1972- 1988 yılları arasında Hacettepe ve Ankara üniversitelerinde, daha sonra İzmir'de Germanistik bölümlerinde hocalık yaptı. Herman Broch üzerine yaptığı çalışmayla doçent unvanı alan Durusoy, 1988'de profesör oldu. Orta Yüksek Almanca metinleri, 20. yüzyıl Alman edebiyatı, Avusturyalı yazarlar, karşılaştırmalı edebiyat bilimi ve kültürlerarasılık alanlarında çalışmaları olan Durusoy,Türkçenin yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Flamanca, Latince ve Çekçe dillerine hâkimdi.

Öğretim Üyesi, Edebiyat, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Gertrude Durusoy. mezarı başında anıldı - Son Dakika


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