Prof. Dr. Gökbel, 'Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü' Aldı
1 saat önce
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Ünversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, 'Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü' aldı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
Ahi Evran Ünversitesi Rektör
Yardımcısı Ahmet Gökbel, 'Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü' aldı.
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünde düzenlenen törende Gökbel, yaptığı bilimsel çalışmaları araştırmaları ve yayınları ile ödül aldı.
Aldığı ödülle KAEÜ'sini temsil eden Gökbel'e, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya
tarafından takdir belgesi verildi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
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