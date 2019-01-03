Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Gökbel, 'Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü' Aldı

Prof. Dr. Gökbel, 'Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü' Aldı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Ünversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, 'Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü' aldı.

Prof. Dr. Gökbel, 'Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü' Aldı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Ünversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, 'Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü' aldı.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünde düzenlenen törende Gökbel, yaptığı bilimsel çalışmaları araştırmaları ve yayınları ile ödül aldı.

Aldığı ödülle KAEÜ'sini temsil eden Gökbel'e, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya tarafından takdir belgesi verildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

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