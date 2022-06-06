Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması - Son Dakika
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Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması

06.06.2022 11:04

Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması "Kimseye zararı olmayan bir canlıdır" Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde görülen deniz tavşanının zararsız bir canlı olduğu ve kıyıya beslenmek için geldiği bildirildi.

Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması

"Kimseye zararı olmayan bir canlıdır"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde görülen deniz tavşanının zararsız bir canlı olduğu ve kıyıya beslenmek için geldiği bildirildi. Canlının aynı zamanda İspanyol Dansözü olarak adlandırıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "İspanyol dansözlerinin etekleri gibi yüzgeçlerini hareket ettirerek yer değiştiren ve kimseye zararı olmayan bir canlıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulualan Halk Plajı ve Mesire Alanı sahilinde piknik yapmak ve denize girmek için giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Denizde, çok sayıda siyah renkli canlı yüzdüğünü gören vatandaşlar bu canlının türünü bilmedikleri için denize girmezken, cep telefonlarına sarılıp canlının görüntülerini çekti.

Denizde yüzen canlıların ise yapılan inceleme sonrasında deniz tavşanı olduğu bildirildi.

İspanyol dansözü

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bilimsel adı Aplysia fasciata (Deniz Tavşanı) olarak bilinen canlının aynı zamanda İspanyol Dansözü olarak adlandırıldığını söyledi. Canlının salyangoz türünden olduğunu ifade eden Gökoğlu, "Adeta İspanyol dansözlerinin etekleri gibi yüzgeçlerini hareket ettirerek yer değiştiren ve kimseye zararı olmayan bir canlıdır. Kıyılarımızda var. Kıyılardaki yosunlarla beslenen bir canlı. Özellikle kahverengi alglerle besleniyor. Hayvana dokunmamak gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması
Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması
Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması
Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Manavgat, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması - Son Dakika

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