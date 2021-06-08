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Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi - Son Dakika

Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi

08.06.2021 09:51

Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli olan Prof. Dr. Güliz Elal, yazacağı kitabı için 4 mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesini karış karış gezerek fotoğrafladı.

Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi

HAKKARİ - Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli olan Prof. Dr. Güliz Elal, yazacağı kitabı için 4 mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesini karış karış gezerek fotoğrafladı.

Dünyayı karış karış gezen Prof. Dr. Güliz Elal, yeni yazacağı kitap için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. İstanbul-Hakkari Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şemsettin Demir ile Dernek Rehberi Şehriban Zeydan eşliğinde Cennet ve Cehennem Vadisi, buzullar, Meydan Belek ve Cilo dağlarını karış karış gezerek fotoğraflayan Elal, ata binerek berivanlarla da bir araya geldi.

10 yıl önce emekliliğe ayrıldığını dile getiren Prof. Dr. Güliz Elal, "Emekli olduktan sonra seyahatlerimi yazmaya başladım. Benim yazdığım kitaplar hepsi bu seyahatleri anlatan yazılardır. Afrika'dan başlayarak gezdiğim ülkeleri yazıya döktüm. Şimdi Hakkari ile başladım ve Güneydoğu'yu kitaplaştıracağım. Burayı seçmemin nedeni ise muhteşem doğası olduğu içindir. Benim yazılarım; doğa, yaban hayat ve coğrafya ile alakalıdır. Buranın doğası, bitki örtüsü, canlı hayatları ve kültürleri son derece ilginç, alımlı, cazibeli ve insanları çok misafirperver. Benim için Yüksekova çok özel olacak. Çünkü kitabımın ilk basamağı olacak. Yani ilk evlat gibi bir şey olacak. Hakikaten nefes kesen bir doğası var. Şu an dört mevsimi bir arada yaşıyor. Bir tarafı kar, buzullar ve bir tarafı yeşillik ve sarp dağlar ve hepsi bir arada. Bir gezginin, bir doğaseverin görmek istediği her şey burada. Benim kitabım göçerler üzerinde olacak. Onun içinde yer yer geziyoruz" dedi.

Dernek Sekreteri Şehriban Zeydan ise Prof. Dr. Güliz Elal'ın kendilerine ulaştığını belirterek, "Hakkari ve Doğu ilgili bir kitap yazmak istediğini söyledi. Bizde bu konuda ona yardımcı olmaya çalıştık. 5 günden beri çok yeri gezdik. Bu da bizim için büyük bir şans. Bizim de bir tanıtım kitabımız olmadığı için bu güzel bir fırsat oldu. Bu gezmeleri derneğimiz olarak yapıyoruz. Bizde dernek olarak bu şehrin tanıtımına devam edeceğiz. Özellikle 4 mevsimin bir arada olması Elal'ı onu çok mutlu etti ve hayran kaldı. O da bu dağları, bu yaylaları gezerek göçer hayatını yazılarına dökecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul-Hakkari Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şemsettin Demir de, bölgenin gerektiği gibi tanıtılmadığını belirterek, "İstanbul'da yaşayanlar bu memleketin güzelliklerini merak ettiler. Bizde İstanbul-Hakkari Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak bir ilki gerçekleştirdik. Prof. Dr. Güliz Elal Hocamız da buraları merak ettiği için buralara getirdik. Üzerimize düşen görevleri yaparak hocamıza tüm yönüyle ilçeyi gösterdik. Burada bize gerekli izinlerde yardımcı olan Valimiz İdris Akbıyık'a ve desteklerini hiç eksik etmeyen iş adamı Teoman Zeydan'a teşekkür ediyoruz. Hocamızı inşallah bir ay sonra tekrar misafir edip düğünlerimizi tanıtacağız. Batıda yaşayan herkese sesleniyorum, gelin bu 4 mevsimi yaşayın. Çünkü şehrimiz doğasıyla nam salıyor. Türkiye'de 25 kitabı ve dünyada 69 ülkeyi gezip doğa resimleriyle birçok ödüle layık görülmüş profesyonel fotoğrafçı Faruk Akçay'a eşlik eden 14 kişi daha bu geziye katıldı. 50 kişilik bir kafile ile tekrar Hakkari'ye gelecekler. Özellikle bölge halkının misafirperverliğini görmek için gelecekler. Bölgemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayan iş adamımız Teoman Zeydan, tüm resmi kurum ve kuruluşlarda gerekli izinler konusunda bizzat ilgilenmesi mutluluk vericidir. Bize maddi ve manevi desteklerinden ötürü derneğimiz adına sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi
Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi

Yüksekova, İstanbul, Hakkari, Emekli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Güliz Elal, 4 mevsimin yaşandığı Yüksekova'yı karış karış gezdi - Son Dakika


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