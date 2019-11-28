Prof. Dr. Gülnihal Gülmez, Palmes Académiques Şövalye Nişanı aldı

Palmes Académiques Şövalye Nişanı alan Gülmez, "Fransızca sevdiğim bir dil, onu öğretmek için çalıştım"

İSTANBUL - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülnihal Gülmez, Fransız Milli Eğitim ve Gençlik Bakanlığı Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının 5 Temmuz 2019 tarihli çıkarılan kararnamesiyle Palmes Académiques Şövalye Nişanına layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyelerinden olan ve Fransız dili alanında çalışmalara imza atan Prof. Dr. Gülnihal Gülmez, Fransız Milli Eğitim ve Gençlik Bakanlığı Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan kararname ile Palmes Académiques Nişanı Chevalier (Şövalye) ödülünü aldı. İstanbul Fransız Sarayında gerçekleştirilen nişan törenine çok sayıda Fransız ve Türk Eğitimci katıldı. Palmes Académiques Nişanı Chevalier (Şövalye) derecesi alan Prof. Dr. Gülnihal Gülmez'e nişanını takdim etti.

Törenin ardından konuşan Prof. Dr. Gülnihal Gülmez, "35 yıldır meslekteyim öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Çok yoğun çalıştığım zamanlar oldu. Akademik çalışmalarım sürekli oldu. Ama burada önemli bir nokta var görsel, işitsel teknolojinin kullanımına katkımdan ötürü yenilikçi alana katkımdan ötürü ödül verildiği belirtilmiş. Nitekim Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yapılan uzaktan eğitim ve Fransızca dersleri daha sonraki yıllarda lisans tamamlama programında yaptığımızı açıköğretim aracılığıyla yaptığımız kitaplar ve çalışmalar. Son yıllarda da yine bir Fransızca yönteminin Türk Öğrenci bağlamında uyarlamasını yaptık. Bu da önemli bir çalışmaydı. Bu çalışmaların göz önüne alındığını düşünüyorum" dedi.

"Çalışan kişileri desteklemesi ile yol açıcılığıyla farklılık oluşturan bir üniversite, Anadolu Üniversitesi ile çalışıyorum"

Görev yaptığı Anadolu Üniversitesi ile acıkmalarda bulunan Prof. Dr. Gülnihal Gülmez, "Çünkü Türkiye'de dinamizmi ile çalışan kişileri desteklemesi ile yol açıcılığıyla farklılık oluşturan bir üniversite, Anadolu Üniversitesi ile çalışıyorum. Babam liseden ezberinde kalan Fransızca Şiirleri öğretirdi bana. Ortaokulda iken Fransızca aşkına tutuldum. O benim hukuk ya da doktorluk, tıp okumamı isterdi. Ona hayal kırıklığına uğrattım. Yine kendime bir kariyer çizdim. Yine her şeyiyle ve tüm fedakarlığıyla annem" şeklinde konuştu.



"Fransızca sevdiğim bir dil, onu öğretmek için çalıştım"

Fransızca dilini sevdiğini söyleyen Prof. Dr. Gülnihal Gülmez, "Ben 35 yılın sonunda 65 yaşımda aldım ödülü. Genç arkadaşlarıma çok daha erken almalarını öneririm. Mutluyum çünkü Fransızca sevdiğim bir dil. Onu öğretmek için çalıştım. Öğretmenlik mesleğini sevmeden yaptım ama karşınızda öğrenci varsa mutlaka seviyorsunuz. Her sınıfta 4,5 öğrencinin yüzündeki tebessümü görmek hayıflanmamı bastırabildi" diye konuştu.

Nişan töreni toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile devam etti.