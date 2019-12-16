Prof. Dr. Gülsüm Özkan: "Türkiye'de 65 bin civarında diyaliz hastası var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Gülsüm Özkan: 'Türkiye'de 65 bin civarında diyaliz hastası var' - Son Dakika

Prof. Dr. Gülsüm Özkan: "Türkiye'de 65 bin civarında diyaliz hastası var"

6 saat önce

Türk Nefroloji Derneği Üyesi ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nefroloji Bölümü Öğretim görevlisi Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Türkiye'de 65 bin civarında diyaliz hastası olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gülsüm Özkan:

Türk Nefroloji Derneği Üyesi ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nefroloji Bölümü Öğretim görevlisi Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Türkiye'de 65 bin civarında diyaliz hastası olduğunu söyledi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada organ bağışının çok önem arz ettiğini ve nakil bekleyen binlerce hastanın kulağının bağışlardan gelecek mutlu bir haberde olduğunu belirtti.

İnsan yaşamının sonlanması ile bağış yapılmayan organların toprak olacağını hatırlatan Özkan, "2018 yılı verilerine göre Türkiye'de 65 bin civarında diyaliz hastası var. Yaklaşık 17 bin civarında da nakil olmuş hasta var. Neredeyse 4 katı bir hasta hemodiyalizde nakil olmayı bekliyor." dedi.

Prof. Dr. Özkan, organ bağışı ile bir çok insanın hayata tekrar geri döneceğini vurguladı.

Binlerce hastanın nakil sırasında beklediğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Nakil olan hastaların da yüzde sekseni akrabadan böbrek alabiliyor. Yüzde 20'si de kadavradan nakil olabiliyor. Organ bağış oranı düşük olduğu için hastalarımız yıllarca organ nakil listesinde beklemek zorunda kalıyor.

Çok küçük yaşlarda diyalize giren ve bekleyen hastalarımız var. Bu organlar toprak olacağına genç yaştaki insanlara, çocuklara hayat olsun. Topluma kazandıralım. Bağış yapalım ki ülkemiz üzerinde bu sağlık yükü azalmış olsun."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderleri belli oldu
Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Nepalli ev çalışanı, "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
18:38 Muğla fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
18:38 Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika
18:38 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Son Dakika
18:37 Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithal' açıklaması - Son Dakika
18:27 Bulgaristan-Bansko'ya Erzurum çıkarması - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Gülsüm Özkan: "Türkiye'de 65 bin civarında diyaliz hastası var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]