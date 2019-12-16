Türk Nefroloji Derneği Üyesi ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nefroloji Bölümü Öğretim görevlisi Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Türkiye'de 65 bin civarında diyaliz hastası olduğunu söyledi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada organ bağışının çok önem arz ettiğini ve nakil bekleyen binlerce hastanın kulağının bağışlardan gelecek mutlu bir haberde olduğunu belirtti.

İnsan yaşamının sonlanması ile bağış yapılmayan organların toprak olacağını hatırlatan Özkan, "2018 yılı verilerine göre Türkiye'de 65 bin civarında diyaliz hastası var. Yaklaşık 17 bin civarında da nakil olmuş hasta var. Neredeyse 4 katı bir hasta hemodiyalizde nakil olmayı bekliyor." dedi.

Prof. Dr. Özkan, organ bağışı ile bir çok insanın hayata tekrar geri döneceğini vurguladı.

Binlerce hastanın nakil sırasında beklediğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Nakil olan hastaların da yüzde sekseni akrabadan böbrek alabiliyor. Yüzde 20'si de kadavradan nakil olabiliyor. Organ bağış oranı düşük olduğu için hastalarımız yıllarca organ nakil listesinde beklemek zorunda kalıyor.

Çok küçük yaşlarda diyalize giren ve bekleyen hastalarımız var. Bu organlar toprak olacağına genç yaştaki insanlara, çocuklara hayat olsun. Topluma kazandıralım. Bağış yapalım ki ülkemiz üzerinde bu sağlık yükü azalmış olsun."