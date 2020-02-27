Prof. Dr. Gümüş: "Cesur belediyecilik yapılmalı" - Son Dakika
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Prof. Dr. Gümüş: "Cesur belediyecilik yapılmalı"

6 saat önce

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Prof.Dr.

Prof. Dr. Gümüş:

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Prof.Dr. Adnan Gümüş, Adana'da cesur belediyecilik yapılması önerisinde bulunarak, "Adanalılar birlikte düşünme, birlikte uygulamaya dönüştürme, birlikte yaşamayı desteklemesi ve geliştirmesi gerekir" dedi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen "Eğiten Şehirler ve Sosyal Belediyecilik Politika ve Uygulama Önerileri" panelini yöneten Prof. Dr. Gümüş, Adana'da cesur belediyecilik yapılması önerisinde bulundu. Daha bilgili, daha üretici, daha uygar, daha özgür Adana için birlikte başarma, irade ve cesareti gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gümüş, "Gerçekçi veri tabanları ve veri yenileme sistemleri, mevcutların kullanıma açılması, desteklenmesi gerekir. Veriyi işleyecek yetkin, dürüst ve cesur araştırmacı, uzman ve bilim insanlarından oluşan danışman ve ekipler oluşturulması, mevcutların desteklenmesi ve geliştirilmesi için bilgi ve fikir ayağı oluşturulmalıdır. Belediye başta olmak üzere bu süreçte varım diyeni katkı sunan tüm taşıyıcı, ortak, taraf kişi ve kuruluşlar, tüm Çukurovalılar, tüm Adanalılar birlikte düşünme, birlikte uygulamaya dönüştürme, birlikte yaşamayı desteklemesi ve geliştirmesi gerekir. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, resmi ve sivil kişi ve kuruluşlarımızı varım diyorlarsa birlikte bilgi ve fikir üretmek, birlikte uygulamaya geçirmek, birlikte yapmak ve birlikte paylaşmak için biz buradayız" diye konuştu.


Daha sonra panelde 11 konuşmacı sosyal belediyecilikle ilgili önerilerini sundular.


Hiçbir belediye başkanının iştirak etmediği toplantıya, eski CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı İsmail Güneş, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Oya Kantarcı ile çok sayıda dinleyici katıldı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
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