Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güner Öğünç, aşırı şişmanlığın solunum kaslarının çalışmasına engel teşkil ettiğinden beyne giden kandaki oksijen miktarını düşürdüğünü, bunun da felç ve ölümlere neden olabildiğini belirtti.

Öğünç, AA muhabirine, son yıllarda hazır gıdaların sık tüketilmesi, doğal gıdaların azalması ve düzensiz beslenmenin artmasıyla obezite vakalarında artış yaşandığını söyledi.

Dünya nüfusunun 7,4 milyar olduğunu ifade eden Öğünç, nüfusun yaklaşık 500 milyonunun obez olduğunu, bu sayının alanında uzman hekimler gözetiminde alt seviyelere çekilebileceğini vurguladı.

Obezitenin damarların iç kısmında yağlanma ve daralmaya yol açtığını anlatan Öğünç, "Aşırı şişmanlık solunum kaslarının çalışmasına engel teşkil ettiğinden beyne giden kandaki oksijen miktarını düşürüyor. Bu da felçlere ve ölümlere sebep olabiliyor." diye konuştu.

"Gelen her obeze ameliyatı önermiyoruz"

Prof. Dr. Öğünç, cerrahi müdahaleyle zayıflamaya ilişkin de hangi ameliyat yönteminin hasta için daha yararlı olacağına veya geleceğini olumlu etkileyebileceğine uzmanların karar vermesi gerektiğini belirtti.

Ameliyat gerektirecek kadar şişman olanlarda operasyon öncesi tüm yöntemlerin sabırla, uzman kişiler tarafından defalarca denenmesi gerektiğini bildiren Öğünç, şunları kaydetti:

"Başarı sağlanamadığında ameliyat gerekir. Biz 1998'den bu yana obezite ameliyatlarını başarıyla yapıyoruz. Ameliyat öncesi hazırlığımızı ekibimizdeki iç hastalıkları, anestezi uzmanı, hemşire, psikiyatrist ve gastroenteroloji uzmanlarımızdan oluşan kurul kararıyla alıyoruz. Hangi ameliyat yönteminin hasta için daha yararlı olacağına yine bu ekip karar veriyor. Dolayısıyla gelen her obeze ameliyatı önermiyoruz. Örneğin, beslenme davranış bozukluğu olanlar var. İlk olarak bunun tedavi edilmesi lazım. Bu durumlarda ameliyat gerekmez."

Öğünç, alanında uzman olmayan kişiler tarafından yapılan başarısız mide ameliyatları sonucunda ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabildiğini dile getirerek, "Kullanılan kalitesiz malzemeler de ameliyat sonrası problemlere neden olabiliyor. Kullanılan malzeme kadar ameliyat sonrası hastanın takibi de önemli." ifadelerini kullandı.