Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) işbirliğinde Arı ve Bal Çalıştayı düzenlendi.



MİTSO Toplantı Salonu'nda Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Duru'nun konuşmacı olarak katıldığı Arı ve Bal Çalıştayı gerçekleştirildi.



Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, MİTSO Başkanı Reşit Özer, MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, sektörde yer alan üreticiler ve firma temsilcilerinin takip ettiği Arı ve Bal Çalıştayı'nda Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar "İklim Değişimi ve Sürdürülebilir Arıcılık" konulu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Duru ise "Bal Üretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.



"İklim Değişimi ve Sürdürülebilir Arıcılık" konusunda yaptığı sunumun ardından, soruları cevaplayan Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar, kristalize olmuş balın yeniden ısıtılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Bal ısındığı zaman ölür, şeker şurubu olur. Çam bal içeriği farklı olduğundan normal balda görülen kristalizeyi görmüyoruz" dedi.



Arıcılık denilince akla şekerinde geldiğini ifade eden Yeniar, "bizlere yöneltilen sorulardan biri de şekerin arıya etkisini olup olmadığı. Şöyle açıklayalım bu konuyu. Şeker veya gıdayla beslenen arı 21 gün yaşarken, balla beslenen arı 27 gün yaşıyor. Yani bal ile beslenen arı beslenirken, şekerle beslenen öldürülüyor. Kendi paramızla kendi arımızı öldürüyoruz" dedi.



Prof. Dr. Yeniar'ın ardından söz alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Duru ise, "Bal Üretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu sunumunda, "Muğla'da balın kaliteli üretilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bal doğru üretildiğinde mükemmel bir gıda. Bal sırlanmadan alınınca nem oranı artıyor, asitleniyor, tadı değişiyor. ve bu da kalitesine etki yapıyor" dedi.



Yapılan sunumların ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, MİTSO Başkanı Reşit Özer ve MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel tarafından Prof. Dr. Yeniar ve Prof. Dr. Duru'ya plaket taktim edildi. - MUĞLA