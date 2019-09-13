Prof. dr. halim hattat: erken boşalmada kişiye özel tedavi seçilmeli

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat , erken boşalmanın Türkiye 'deki en yaygın cinsel sağlık problemlerinin başında geldiğini söyleyerek, kişiye özel tedavi yönteminin seçilmesi gerektiğini belirtti.

Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erken boşalmaya neden olan faktörleri sıralayarak tedavi yöntemini anlattı. Prof. Dr. Hattat, erken boşalma tedavisinde başarının hastaya uygun tedavi seçilmesi ile elde edileceğini söyleyerek, "Erken boşalma Türkiye'deki en yaygın cinsel problemlerden biri. Erken boşalma erkek için utanç verici olabiliyor, endişe ve depresif hisler yaratabiliyor. Kadınlarda uyarılma ve tatmini düşürüyor, orgazm problemine neden olabiliyor. Erken boşalma ilk ilişkiden itibaren ortaya çıkabilir, sonradan geliştiyse altta yatan organik rahatsızlıklara bakmak gerekir" dedi.

ERKEN BOŞALMANIN ALTINDA YATAN NEDENLER

Prof. Dr. Hattat, erken boşalma tedavisinde kişiye özel olarak bir program geliştirmek gerektiğinin altını çizerek, "Bu programda ilaç ve cinsel terapi egzersizleri, boşalma refleksini kontrol eden kasların eğitimiyle, penis damar ve sinir sisteminin geliştirilmesiyle tam etki gösteriyor. Ev ödevleri ve kas çalışmalarıyla boşalma refleksini geciktirmek öğretilebiliyor. Bazen sistemik ilaçlar yerine lokal etkili kremler, jeller kullanılabiliyor. Bazen de altta yatan ve erken boşalmaya yol açacak bir prostat enfeksiyonunun, hormon dengesizliğinin, idrar yolu enfeksiyonun tedavisi rahatlatıcı oluyor. Bu nedenle erken boşalmada en iyi tedavi size en uygun tedavidir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hattat, "Dönemsel veya sürekli olarak sertleşme sorunu yaşamak ve sürekli sertleşmeyi kaybetmekten korkmak, erken boşalma probleminin gelişmesine neden oluyor. Erken boşalma sorunu yaşayan her üç erkekten yaklaşık birinde sertleşme sorunu da bulunuyor" diye konuştu.

"ACELE ETMEYİN"

Gerginlik yaşayan kişilerde erken boşalmanın daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Halim Hattat, "Çeşitli sağlık sorunlarında cinsel beraberlik esnasında aşırı endişeli, heyecanlı hissetmek ve boşalmak için acele etmek, erken boşalma sorununu arttırıyor. Ayrıca prostat veya idrar yolu enfeksiyonlarında, bazı hormonsal sorunlarda ve sinir sistemi kaynaklı problemlerde erken boşalma görülebiliyor. Nadiren de olsa, beyindeki kimyasalları etkileyen bir ilacın kullanımı da erken boşalma sorununa yol açabiliyor. İş, okul veya aile yaşamındaki fiziksel ve duygusal stresler cinsel ilişki esnasında rahatlamayı ve odaklanmayı kısıtlayarak, erken boşalmaya neden olabiliyor. Periyodik olmayan bir cinsel düzen, erken boşalma riskini arttırıyor. Cinsel performansa çok önem veren ve bu nedenle gerginlik yaşayan kişilerde erken boşalma daha sık görülüyor" dedi.