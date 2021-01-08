Prof. Dr. Haluk Dursun, "Haluk Hoca'nın Hatırasına" programında anıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Haluk Dursun, "Haluk Hoca'nın Hatırasına" programında anıldı

08.01.2021 09:55
Prof. Dr. Haluk Dursun,

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun anısına etkinlik düzenlendi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun anısına etkinlik düzenlendi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan "Haluk Hoca'nın Hatırasına" başlıklı etkinliğe Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Mustafa Küçükaşcı konuk oldu.

Programda konuşan Afyoncu ve Küçükaşcı, Van'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Haluk Dursun ile hatıralarını anlattı.

Afyoncu, 1984 yılında Marmara Üniversitesine geldiğinde genç bir asistan olan Haluk Dursun ismini üst sınıflardan bir efsane olarak duyduğunu söyledi.

Haluk Dursun'la ilk tanıştığında hocasında büyük bir enerji ve dinamizm gördüğünü aktaran Afyoncu, "Haluk Hoca Orta Doğu çalışmaları yaparken geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra kendisini daha az yoracağını düşündüğü kültürel alana yöneldi. Bununla birlikte bizim kitaba bağlı tarihçilik anlayışımıza, yaşamı da katmamızı sağlamıştır. Kendi kültür coğrafyamızda olan bölgeleri seyahat etme cesaretini ondan aldık diyebilirim. İçerisinde yaşadığımız ama layıkıyla anlayamadığımız İstanbul'u onun anlatımları ve yazılarından daha farklı bir anlama taşıdık." diye konuştu.

Afyoncu, Dursun'un en belirgin özelliklerinden birini şöyle anlattı:

"Bu toprakların tarihindeki büyük medeniyetin izini takip etti, şehir kültürü, İstanbul kültürü alanında eksiklerimizi tamamlamaya gayret etti. Anadolu'dan gelen insanlara Osmanlı Medeniyetinin özünü ve farklı güzelliklerini göstermeye çalıştı."

Haluk Dursun'un kendisi gibi pek çok talebenin yetişmesinde çok büyük katkıları olduğunu hatırlatan Afyoncu, "Bu alanda onun boşluğu doldurulmasa bile onun ortaya koymaya çalıştığı şeyleri bugün anlayan insanların olması ve başkalarına bunu aktarması son derece faydalı." diye konuştu.

"Ömrünün sonuna kadar ülküsü peşinde koşmuştur"

Mustafa Küçükaşcı ise Haluk Dursun'un hayatında üzerinde durulması gereken özelliklerinden birisinin ideallerine sadakati olduğunu belirterek, "Galatasaray Lisesi'ne başladığı günden vefat ettiği güne kadar bir idealin peşinden koştuğu görülmektedir. Hiç sağa sola savrulmamak Türkiye'de çok nadir münevvere nasip olan bir özelliktir bu. Ömrünün sonuna kadar memlekete hizmet ederek tarihini, kültürünü ve medeniyetini gelecek nesillere aktarma ülküsü peşinde koşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun'un işlerini büyük ciddiyetle yaptığını aktaran Küçükaşcı, "İşini en iyi şekilde yapıyordu ve öğrenmeye her zaman devam ederdi. Mesela Topkapı Sarayı'nda ve Ayasofya'da görev yaptığı zamanlar onun bugüne ulaşmasındaki altyapıyı da kurduğunu söyleyebilirim. Topkapı Sarayı'nı bütün sırlarına vakıf olarak anlatmak, Ayasofya'ya, İstanbul'un semtlerine vakıf olarak anlatmak Haluk Hocamıza has bir özellikti." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, Haluk Dursun, İstanbul, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Haluk Dursun, 'Haluk Hoca'nın Hatırasına' programında anıldı - Son Dakika


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