Üye Girişi
PROF. DR. HAN: AFGANİSTAN DÜNYA GÜVENLİK MİMARİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ - Son Dakika

PROF. DR. HAN: AFGANİSTAN DÜNYA GÜVENLİK MİMARİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

20.11.2021 09:57

Afganistan'ın bulunduğu coğrafyada kilit taşı ülkelerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, 'Afganistan dünya güvenlik mimarisi açısından çok önemli bir ülkedir' dedi.

Afganistan'ın bulunduğu coğrafyada kilit taşı ülkelerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, 'Afganistan dünya güvenlik mimarisi açısından çok önemli bir ülkedir' dedi.

Afganistan'ın tampon bölge olarak farkındalığının tescillendiğini vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Afganistan'ın güvenliğinin, Orta Asya, Pakistan, Hindistan, Çin, Rusya, İran ve Körfez bölgesi ile Hint Okyanusu'nu da etkileyebileceğine dikkati çekti.

'KÜRESEL SİSTEMDEN BAĞIMSIZ DÜŞÜNEMEYİZ'

Bölgede yaşananları küresel sistemden ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, sözlerine şöyle devam etti:

'Afganistan bu bölgelerde planları olan bütün ülkeler için kilit taşı niteliğindedir. Bu bölgede olup biteni hiçbir zaman küresel sistemden bağımsız düşünemeyiz. Taliban iktidarına başlamadan önce Rusya ile doğrudan ilişki kurmayı tercih etti. Moskova'ya garanti verdi. Afganistan'da ortaya çıkmakta olan temel iç rekabet, kimin daha Müslüman olduğu, kimin de Batı ile daha fazla mücadele ettiği üzerinden cereyan eden siyasal mücadelelerdir ve bu bölgelerle çok yakından ilgilidir. Çin'in de aynı şekilde bu bölgeye ilgisi mevcuttur. Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşak Yol Projesi ile kendine bağımlı ülkeler yaratmaya çalışıyor. Avrupa'nın batısıyla doğrudan bir ilişki oluşturmaya çalışıyor. Bu bakımdan da Afganistan ile olan ilişkilerine önem veriyor.'

AFGANİSTAN OYUN SAHASI HALİNE GELİYOR?

Dünya güvenlik mimarisi açısından Afganistan'ın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Han, 'Rusya, Çin, İran, Fransa, İngiltere, İsrail, Pakistan ve Hindistan bu bölgede varlık mücadelesi içerisinde. Bu ülkelerin burada olması dünya güvenlik mimarisi açısından çok ciddi bir fay hattının bu bölgede bulunduğunun çok açık ve net göstergesi. Hindistan, Afganistan'da etkili olarak Pakistan'ı çevrelemeye çalışıyor. Pakistan da Afganistan siyaseti üzerinde etkili olarak Hindistan'a karşı stratejik derinliğini geliştirmek istiyor. Bu olayda Afganistan'ı başka bir seviyede önemli kılıyor. Bütün bu dengeler Afganistan'ı oyun sahası haline getiriyor' ifadelerini kullandı.

'DEAŞ TARAFINA GEÇİYORLAR'

DEAŞ'ın, Taliban'ın uluslararası yalnızlığından yararlanarak bu bölgede bir baskı oluşturduğunu kaydeden Han, sözlerine şöyle devam etti:

'DEAŞ bu bölgede güçlenme konusunda hiç zorlanmıyor. ABD, Afganistan'dan çekildiğinde, arkasında hayal kırıklığına uğramış insanlar yığını bıraktı. Bu insanların arasında güvenlik, istihbarat ve özel kuvvetler eğitimi almış insanlar da var. Taliban bu insanları ötekileştiriyor. Hayatları tehlikede olan bu insanlar da kolaylıkla DEAŞ tarafına geçiyorlar. Bu olay Afganistan'da içeride de ciddi mücadelelerin olacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu bölgede büyük güçlerin mücadelesi yaşanacak gibi.'

'KADİM DEVLET GELENEĞİNİ AFGANİSTAN'DAKİ TALİBAN YÖNETİMİYLE PAYLAŞABİLİR'

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han sözlerini şöyle noktaladı:

'Türkiye kendi nitelikleri üzerinden ortaya çıkmış olan kadim devlet geleneğini Afganistan'daki Taliban yönetimiyle paylaşabilir. Tarım, eğitim ve birçok konuda Afganistan'a yardımcı olabilir. Taliban'ın çağ dışı olan tutumlarına karşı bir biçimde yumuşatıcı rol üstlenebilir.'

PROF. DR. HAN: AFGANİSTAN DÜNYA GÜVENLİK MİMARİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
PROF. DR. HAN: AFGANİSTAN DÜNYA GÜVENLİK MİMARİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
PROF. DR. HAN: AFGANİSTAN DÜNYA GÜVENLİK MİMARİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
PROF. DR. HAN: AFGANİSTAN DÜNYA GÜVENLİK MİMARİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Ahmet Kasım Han, Afganistan, Pakistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. HAN: AFGANİSTAN DÜNYA GÜVENLİK MİMARİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı 09:57 Altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar 09:37 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? 08:57 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok 07:33 Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti 21:38 Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor 18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
10:06 Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım
09:53 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
09:48 Yatalak oğlunu ve kocasını diri diri yakarak öldürdü
09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın
09:33 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?
09:13 Ada Masalı final yapıyor
09:09 Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek
09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı
09:05 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık
09:00 İntihar eden iki kardeşle ilgili korkunç iddia!
Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım         
10:07
Milyoner'e damga vuran soru! Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Milyoner'e damga vuran soru! Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti         
07:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 10:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: PROF. DR. HAN: AFGANİSTAN DÜNYA GÜVENLİK MİMARİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement