Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Hasan Gürbüz Dualarla Anıldı

Prof. Dr. Hasan Gürbüz Dualarla Anıldı

30 dakika önce

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kurucu Rektörü Prof.Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 23. yıldönümünde, Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Prof. Dr. Hasan Gürbüz Dualarla Anıldı, System.String[]
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kurucu Rektörü Prof.Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 23. yıldönümünde, Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Geçirdiği elim trafik kazası sonucu 1996 yılında hayatını kaybeden SDÜ kurucu Rektörü Prof. Dr. Hasan Gürbüz'ü anma programına kardeşi Muammer Gürbüz, İhlas Holding Isparta temsilcileri, Gürbüz Ailesi ile sevenleri katıldı.

Program Sütçüler ilçesindeki kabir başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam ederken, ISUBÜ Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu'nda yapılan yemek ikramıyla son buldu. Gürbüz için ayrıca, SDÜ Batı Yerleşkesi Camisi ve Doğu Yerleşkesi 2. Kılıçarslan Camisinde edilen duaların yanı sıra helva ikramında bulunuldu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Sütçüler, Isparta, Hasan Gürbüz, Güncel
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