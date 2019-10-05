Prof. dr. hasan mandal: üniversiteler insan kaynağı ve bilgi üretmeli

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Dersini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal verdi. Konuşmasında, üniversitelerin ana misyonu üzerinde duran Prof. Dr. Mandal, "Üniversitelerdeki insan kaynağının nitelik boyutu yetkin konuma getirilmeli. Üniversitelerimizin girişimci yetiştirmesi, ekonomiyi, sosyal düzey boyutunu, sosyal ve beşeri bilimleri ilişkilendirerek bilgi ve teknoloji üretmesi lazım" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı Haliç Yerleşkesinde gerçekleştirildi. FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek ve Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan programın açılış dersinin konuğu TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dı.

"Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" başlığında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilgi ve teknoloji üretimi konusunda Türkiye'deki ve dünyadaki değişim, gelişim ve yenileme süreçlerine dair önemli noktalara temas ederek tüm süreçlerin anahtar parçası olan yetkin ve etkin olma kavramları üzerinde durdu. Gelişmişlikle direkt ilişkisi olan bu iki kavramın üniversiteler için de anahtar kavram olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mandal, değişen ekosistem içinde üniversitelerin rollerinin de değiştiğine dikkati çekti.

"ÜNİVERSİTELER SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ İLİŞKİLENDİRMELİ"

Üniversitelerin insan kaynağı ve bilgi üretimi olmak üzere iki ana misyonun taşıyıcısı olduğunu ve üniversitelerdeki insan kaynağının nitelik boyutunun artırılarak yetkin konumuna getirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mandal, "Yetkin insan kaynağı üniversitelerin olmazsa olmazı. Üniversitelerimizin girişimci yetiştirmesi, ekonomiyi, sosyal düzey boyutunu, sosyal ve beşeri bilimleri ilişkilendirerek bilgi ve teknoloji üretmesi lazım. FSMVÜ sosyal ve beşeri bilimler noktasındaki ayrıcalığı nedeniyle etki odaklı bir süreç yönetiminde en önemli üniversitelerden biri olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"YETKİN OLMAYI ETKİN OLMAKLA TAÇLANDIRMALIYIZ"

FSMVÜ'nün ikinci on yılına girmek üzere olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, on yılın kurumlar tarihinde kritik bir eşik olduğunun altını çizerek, "Bu eşik bizim gibi kurumların yetişkinliğe geçiş eşiğidir. Maharet ise yetişkin olmak değil, bu yetişkinliği yetkinliğe dönüştürme başarısıdır. Yetişkinlik doğal bir süreç, yetkinlik ise iradi bir neticedir. Yetkin olmak elbette bir başarıdır ama daha da önemlisi yetkin olmayı etkin olmakla taçlandırabilmektir" dedi.

FSMVÜ'nün yetkin ve bu yetkinliği etkinlikleriyle ispatlayan ikinci on yıl hedefine doğru ilerlediğini ifade eden Prof. Dr. Andı şöyle devam etti:

"Bu on yıl hedefinde dinamik, heyecan ve halecanlı olmalıyız. Yani kalbimiz çarpmalı. Kalbi çarpmayanın gönlü de çarpmaz. Aşk aslında bir gönül çarpıntısıdır. Kalp çarpıntısı ise aşığın şanındandır. Bu aşkın akademik dünyadaki adı bilimsel çalışmadır. Bir akademisyen ve bir akademik kurum bilimsel çalışmalarıyla yetkinliğini pekiştirip dışa vurur. Etkin akademik kimlik ancak bununla tezahür eder. 2019-2020 akademik yılı bizim için bu hassasiyetler ile başlayan bir yıl olmalıdır. Onuncu yılımızı bu hassasiyetlerle zenginleştirmek için bugün yola çıkıyoruz."

"ÖNEMLİ OLAN BİLGİYİ KULLANABİLMEKTİR"

Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek ise ülkemizdeki akademik faaliyetlere yönelik oransal durum değerlendirmesi yaparak başladığı konuşmasında dünya üniversiteleri arasında yer almak için eğitim niteliğinin artırılması ve araştırma noktasında daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı.

Akademik hedeflerin dünya ölçeğine ulaşması yolunda birkaç noktaya değinen Gerçek, "Akademisyenlerimizin bir şeyi bulma yöntemini, bilgiyi tartışabilme alışkanlığını öğrencilerine iletmesi gerekiyor. Bilgiyi sadece taşımak büyük külfettir. Önemli olan bilgiye ulaşabilmek ve onu kullanabilmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Hasan Mandal'a, FSMVÜ Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde üretilen 'Şahi Topu' maketi hediye edildi. 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı'nın ardından Prof. Dr. Hasan Mandal üniversite merkezlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.