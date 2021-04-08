Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 'yatay yapılaşma' çağrısı - Son Dakika

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 ilden diri fay geçmediğini açıkladı. Buna rağmen çevresinden geçen faylardan kaynaklı olası depremde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul'da depremin bilançosunun ağır sonuçlara yol açabileceğini de kaydeden Sözbilir, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği yatay yapılaşmayla riskin azaltılabileceğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, DAUM tarafından yapılan son araştırmayı aktardı. Türkiye genelinde İstanbul dahil 14 ilde diri fay bulunmadığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, diri fay anlamında en zengin ilin ise Afyonkarahisar olduğunu kaydetti. DAUM araştırmasında, 'Türkiye diri fay veri tabanı'nı kullandıklarını belirten Sözbilir, "Bu veri tabanına göre Türkiye'deki 14 ilin içinden diri fay geçmiyor. Bu illerde bir deprem olduğunda dolaylı olarak etrafındaki faylardan etkilenecek. Bu illerimiz Artvin, Bartın, Bayburt, Edirne, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kilis, Kırklareli, Mardin, Ordu, Rize, Sinop ve Trabzon. Doğu Karadeniz, diri fayın geçmediği bir bölge. Güneydoğu Anadolu'da da bazı yerler aynı şekilde. Mesela; içinde diri fayın geçmediği il olarak bilinen Konya'da diri faylar kırmızı çizgilerle çizilmiş durumda. Dolayısıyla içinden diri fay geçen iller doğal olarak riskli iller sınıfında değerlendirilebilir. Bu anlamda ülkede diri fay anlamında en zengin il 32 fayla Afyonkarahisar" diye konuştu.