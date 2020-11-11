Prof. Dr. Hatipoğlu'ndan Prof. Dr. Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, GAÜN ile GİBTÜ arasında yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Prof. Dr. Arif Özaydın, GİBTÜ ile el ele vererek iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Gaziantep için bir şans olduğunu belirterek, "Hocamız hem Gaziantep Üniversitesine hem de Gaziantep'e önemli değerler katacaktır. Özaydın'ın çok başarılı olacağına inanıyorum. Yeni bir vizyonla arzu edinilen ve bugüne kadar gerçekleşmemiş birçok çalışmayı gerçekleştirmek için iş birliği içerisinde olacağız. Ülkemizin geleceği için hep beraber elimizi taşın altına koyacağız. Gençlerimizi seviyoruz, onlara baba şefkati ile yaklaşmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.