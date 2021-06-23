Prof. Dr. Hayrettin Karaman, MÜSİAD İzmir Şubesince düzenlenen söyleşiye katıldı

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesince düzenlenen "İrfan Sohbetleri" programına katıldı.

MÜSİAD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Karaman, çevirim içi düzenlenen sohbet programında " Türkiye'de Dini Değerlerin Günlük Hayata Yön Veren Gücü ve Müslüman Tacirin Ticaret Ahlakı" başlıklı bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, dinin hayatlar üzerinde ne derece yönlendirici olduğu konusunda ne çok ümitli ne de ümitsiz olunması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Eğer biz üzerimize düşeni yaparsak ümitsiz olmak için hiçbir sebep yoktur. Üzerimize düşeni yapmazsak korkalım. Herkes üzerine düşeni yaparsa 'Siz üzerinize düşeni yaparak Allah'a yardımcı olursanız Allah size mutlaka yardımcı olacaktır.' denmiştir. Bir müminin Allah'tan korkması O'nu sevmesiyle alakalıdır. Allah'ı seviyoruz, O da bizi seviyor diye gevşemeyiz. Vazifelerimizi ihmal etmeyiz. Ubudiyetimizden tavize gitmeyiz. Elimizden geleni yaparız ama ümidimizi de hiç kesmeyiz."

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise Prof. Dr. Karaman'ın hiçbir zaman kıyıda köşede oturup olan biteni seyreden bir şahsiyet olmadığını kaydederek, "O her zaman 'Madem dünya siyasetinde bir sinema oynanmaktadır, o halde Müslümanlar bu filmin başrolünde olmalıdır' şeklinde düşünmüştür. 'Etkili, müdahaleci, mücadeleci Müslümanlık nasıl gerçekleştirilir?' diye düşünenlerin onun hayatından öğrenecekleri çok şey vardır." ifadelerini kullandı.