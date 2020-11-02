Prof. Dr. Haytoğlu; "Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır" - Son Dakika

Prof. Dr. Haytoğlu; "Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır"

02.11.2020 11:28
Prof. Dr. Haytoğlu;

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, "Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinin Dünü ve Bugünü" konulu online söyleşi düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, "Azerbaycan- Ermenistan İlişkilerinin Dünü ve Bugünü" konulu online söyleşi düzenledi. Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak masum sivillere saldırdığını anlatan Prof. Dr. Haytoğlu, "Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Haytoğlu'nun sunduğu "Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinin Dünü ve Bugünü" konulu online söyleşi düzenlendi. Prof. Dr. Haytoğlu, Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan'daki masum sivillere saldırmasını ve iki ülke arasındaki çatışmaların nedenlerini anlattı. Ermenistan saldırılarının zamanlamasına dikkat çeken Prof. Dr. Haytoğlu, "Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır. Bu nedenle Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü işgal ve Azerbaycan topraklarında kurduğu sözde cumhuriyeti tanımamakta kararlıdır. Zaten hiçbir ülke ve uluslararası kuruluş da tanımamıştır. 2016 ve 2020 yılındaki Ermeni saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ermenistan'ın işgal altındaki bölgeleri derhal boşaltmasını içeren 4 karar kabul etmiştir. Genel Kurul, Ermenistan'ın bu kararlara uymadığı halde bir yaptırıma gitmemesinin nedenlerini Azerbaycan'a ve tüm dünyaya izah etmelidir" dedi.

" Türkiye'nin kayıtsız ve şartsız Azerbaycan'ın yanında olması çok önemlidir"

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasının büyük öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Haytoğlu, "Azerbaycan haklı olarak, çözümün gerçekleşmesi için Ermeni askerlerinin işgal ettikleri bölgelerden çekilme şartını öne sürmeye devam etmektedir. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a yüksek statülü özerklik vaat etmektedir. Buna karşın Ermenistan bu bölgenin Azerbaycan'dan ayrılarak bağımsız olmasını istemekten vazgeçmemektedir. Türkiye'nin kayıtsız ve şartsız Azerbaycan'ın yanında olması çok önemlidir. İki devlet bir millet anlayışı ile Azeri kardeşlerini yalnız bırakmayan Türkiye, Dağlık Karabağ sorununun sonuna kadar mücadele ile Azerbaycan lehine çözümlenmesi kararlılığının sürdürülmesini açıkça dile getirmiştir. Hepimizin ve dünyanın gözü önünde Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a bırakılmasının ancak askeri zaferler sonucunda gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır" dedi.

"Türkiye, Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir"

Ermenistan'ın gelişmeler karşısında saldırgan tutumundan vazgeçmeyerek Azerbaycan'ın Gence, Terter gibi Dağlık Karabağ ve işgal haricinde olan kentlere saldırarak halk üzerinde korku salmaya çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Haytoğlu, "Aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında genel bir savaş çıkarmanın peşinde koşmaktadır. Umarız ki çok yakında Azerbaycan lehine hukuki şartları sağlayan Ermenistan'ın saldırganlığına son veren bir barış gerçekleşir. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Prof. Dr. Haytoğlu; Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır
Prof. Dr. Haytoğlu; Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Haytoğlu; 'Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır' - Son Dakika


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