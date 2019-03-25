Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Hilmi Özden Iı. Irak Türkmen Çalıştayı'nda Konuştu

Prof. Dr. Hilmi Özden Iı. Irak Türkmen Çalıştayı'nda Konuştu

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü ve Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilmi Özden, "II. Irak Türkmen Çalıştayı"na katıldı.

Prof. Dr. Hilmi Özden Iı. Irak Türkmen Çalıştayı'nda Konuştu, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü ve Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilmi Özden, "II. Irak Türkmen Çalıştayı"na katıldı.

Yurt Dışı Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı'nın öncülüğünde Ankara'da düzenlenen çalıştayda konuşan Prof. Dr. Hilmi Özden, üniversitelerarası işbirliği ve TÖMER'in Kerkük'te şube açmasının önemine değindi. Özden, afet tıbbı ve yönetimi, KBRN eğitimi, bulaşıcı hastalıklar ile mücadele ve temel sağlık hizmetlerinin önceliğini de vurguladı.

Konuşmasında, Kerkük ve diğer Irak beldelerindeki kaybolmaya yüz tutmuş Osmanlı ve Selçuklu Türk eserlerinden de bahseden Prof. Dr. Hilmi Özden, bu eserlerin bir an evvel onarılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Hilmi Özden ayrıca Irak'ta gençler arasında yaygınlaştırılan uyuşturucu ile mücadelenin önemini ve alınabilecek tedbirleri anlattı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

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