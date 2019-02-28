Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Haşerelere Bilimsel Bakışı Anlattı

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Haşerelere Bilimsel Bakışı Anlattı

12 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Yaz aylarında milyonlarca insanın korkulu rüyası haline gelen haşereler ve korunma yollarını Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde verdiği konferansta anlattı.

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Haşerelere Bilimsel Bakışı Anlattı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Yaz aylarında milyonlarca insanın korkulu rüyası haline gelen haşereler ve korunma yollarını Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde verdiği konferansta anlattı.

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan Çetin, haşerelerin insanlara birçok değişik hastalığı taşıyabildiklerini ve hayvancılığın İç Anadolu Bölgesinde yaygın olarak gerçekleşmesinden dolayı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında özellikle besicilerin risk altında olduğunu belirtti.

Yılda 10-15 vatandaşın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Yılda bu hastalık nedeniyle 10-15 vatandaşımızı bu hastalık nedeniyle kaybediyoruz. Bu hastalığın neden olduğu ölüm sayısı yapılan çalışmalarla azaldı."dedi.

Son birkaç yıldır ZİKA diye bir hastalığın toplumda duyulmaya başlanıldığını anlatan Çetin, konuşmasında; "Bu güne kadar tespit edilmiş 4 vaka var. Yurt dışı kaynaklıdır. Sadece sivrisineklerin dünyada taşıdığı 150'den fazla hastalık var. Dünyanın en tehlikeli hayvanı olarak birinci sırada sivrisinekler yer alır. 2016 yılında 830 bin kişi sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar nedeniyle öldü. Belediye ve Tarım İl Müdürlüğünde ilaçlama olarak bilinir ama biz zehir birimiyiz. Yanlış kullanımlarda insanların sağlığına da zarar verici derecede olabilir."diye konuştu.

Türkiye'de birçok haşere türü olduğunu ifade eden Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bizim ülkemizde çok sayıda haşere türü var. Keneler haşereler arasında en çok görülen türdür. Keneler kan emerek hastalık taşırlar. ZİKA virüsü 1947 yılında ortaya çıkmış bir hastalık türüdür. Bizde gündeme gelme nedeni bebeklerin kafalarının küçük olma nedeniyle yer aldı. Türkiye'de sivrisinek olarak bilinen türden 60 tane var. Kenede 40 tür var. Düşmanımız olan haşereyi iyi tanıyor muyuz? Düşmanımıza karşı hangi ürünü kullanıyoruz? Düşmanla mücadele eden personel doğru bilgiye sahip mi? Bu soruların cevapları doğru olmalı. Üretici ne yapması gerektiğini bilmiyorsa, istenildiği kadar para harcansın hiçbir işe yaramaz." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:10 Kaynak: İHA

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