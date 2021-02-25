Prof. Dr. Hüseyin Vural, 20. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika

Prof. Dr. Hüseyin Vural, 20. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu

25.02.2021 23:37
Prof. Dr. Hüseyin Vural, 20. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu, System.String[]

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl;

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl; kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü'ne bu sene, eğitim alanındaki çalışmalarından dolayı İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve başkanı Prof. Dr. Hüseyin Vural layık görüldü.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre tören, Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Arter'de düzenlendi.

Vakıf ve holdingin Youtube kanallarından yayınlanan törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Pandemi nedeniyle online olarak düzenlediğimiz bu ödül töreni, Vehbi Koç'u, vefatının 25'inci yılında bir defa daha anmak, hayatını adadığı değerleri hatırlatmak için bize kıymetli bir imkan sunuyor. Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım' sözü, tüm paydaşlarımızla kader birliği yaptığının ve zamanının çok ötesindeki vizyonunun göstergesidir. Bu sorumluluk duygusuyla eğitim, sağlık ve kültür alanlarında ülkemize çok değerli kurumlar kazandırmıştır. Onun ideallerini yaşatmak bizim için büyük bir gurur kaynağı ve onurlu bir vazifedir. Bu akşam sadece çok değerli bir kuruluşumuzu ve insanımızı ödüllendirmekle kalmayıp azimle çalıştığımız takdirde neleri başarabileceğimize bir defa daha şahit oluyoruz." dedi.

Kovid-19'un eğitim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki içinden geçtiğimiz Kovid-19 salgınının pek çok konuda menfi etkileri oldu. Ancak eğitim alanındaki sonuçları özellikle dikkat çekici ve üzücü. Milli Eğitim Bakanlığımızın web sitesinde yayımladığı 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' istatistiklerine baktığımızda, yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin Eğitim Bilişim Ağı'na erişemediğini görüyoruz. Devletimizin sahadaki durumu yakından izliyor olması, eminim alınan önlemlere de ışık tutuyordur. Her halükarda öğrencilerimizin yüzde 15, yüzde 16'sının sistemin dışında kalması vahim bir tabloya işaret ediyor. Korkarım, bu durum bilhassa sosyoekonomik bakımdan geri kalmış yörelerimizdeki evlatlarımızı daha da olumsuz etkiliyor. Özetle, salgınla birlikte süregelen sorun daha da büyümüş, eğitimde fırsat eşitsizliği daha da derinleşmiş görünüyor. Bizim en büyük sorumluluğumuz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya, bugünden çok farklı bir geleceğe hazırlamaktır."

"Bu ülkenin Edison'u büyük şehirlerden çıkacak diye bir şart yok"

Törende ödülünü Ömer M. Koç'un elinden alan Prof. Dr. Hüseyin Vural, "İyi ki Vehbi Koç bu vakfı kurmuş. İyi ki sizler böyle güzel şeylere devam ediyorsunuz. Vehbi Koç'u rahmetle anıyor, hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Vural, İLKYAR'ın yurdun dört bir yanında dokunduğu çocukların ve gençlerin öykülerine değindiği konuşmasında, "Bu çocukların hepsini güzel etkinliklerle bir araya getirebilmek ülkemizin geleceği için çok yararlı olacaktır, diye düşünüyorum. Çocuklara dokunarak önemli olduklarını hissettirirseniz, onlar da kapasitelerini ortaya çıkarmak için büyük bir heyecanla çalışıp, her yere ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Başlattıkları Bilim Elçisi projesine ilişkin bilgi veren Vural, şunları kaydetti:

"81 ildeki 81 köy çocuğunu kütüphaneci olarak belirledik. Hep birlikte bilgisayarın başına toplanıp EBA derslerini izleyebiliyorlar. Köy çocukları eğitimde bu ülkenin en şanssız olan çocukları. Çünkü taşımalı eğitimle başka il, ilçe, taşıma merkezindeki güzel okullara gidiyorlar. Orada dersler saat 14.00-14.30 civarı bitince hemen servise binip geri dönüyorlar. Okullarındaki kaynaklardan yeterince yararlanamıyorlar. Köylerinde hayat neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Eğitimden uzaklaşıyorlar. Halbuki bu ülkenin Edison'u büyük şehirlerden çıkacak diye bir şart yok. O köylerde belki de pek çok Edison gizli. Okuma heyecanının sürmesi gerekir. Milli Eğitim Bakanlığımızın çok güzel bir sloganı var, 'Eğitimde ihmal edilecek tek birey bile olamaz.' Bilim Elçilerimiz kütüphaneci gibi çalışıp, çocuklara kitapları dağıtıyorlar. Onlarla internet üzerinden konuşuyoruz, deneyler yapıyoruz. Bilim Elçilerimiz ile büyük bir yolculuğa başladık. Çok güzel çocuklar ve çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Onların insani değerlerini, sevgilerini, saygılarını, gülümsemelerini koruyup, milletimize hizmet edecekleri günleri görmek için yaşıyorum."

TÜBİTAK'ın desteklediği Yaz Bilim Okulu'nun 19 yıldır sürdüğünü de belirten Vural, "Bilim Okulumuz ODTÜ kampüsünde gerçekleşiyor. ODTÜ'nün bilim insanları çocuklar ile buluşuyor. Çocuklar kendi deney setlerini geliştiriyor ve birçok etkinlik gerçekleştiriyorlar. Yaz Bilim Okulu her sene 8-9 gün kadar sürüyor. Bunu yıl boyunca yapalım arzusundayız. Onun için de bir rüyamız var, köylerden ve şehirlerden çocukların geleceği, en güzel şekilde altyapısını kuracağımız, sürekli güncelleyeceğimiz laboratuvarlar ile tüm çocuklara, anne ve babalara hitap edecek Bilim Sanat Köyü'nü kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İLKYAR Vakfı

İLKYAR Vakfı, çocukların hayal güçlerini desteklemek, özgüvenlerini geliştirmek ve her türlü yeteneklerinin ortaya çıkmasına olanak tanımak amacıyla 1998 yılında kuruldu.

Çocukları ilgi alanları doğrultusunda motive etmek, yatılı okullara kitap, eğitim, spor, oyun materyali sağlamak, köy okullarındaki çocuklara okuma zevki aşılamak ve kitap yardımı ulaşmamış okul bırakmamak hedefiyle uzun yıllardır faaliyet yürüten İLKYAR Vakfı'nda, çalışmalar gönüllülük esasıyla yürütülüyor. Gönüllüler ulaştıkları köy okullarında edebiyattan resme, matematikten fiziğe kadar birçok alanda eğlenceli etkinlikler düzenliyor, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor, hediyeler dağıtıyor, etkinliklerde başarılı olan çocukları Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yaz okullarında ağırlıyor.

Vehbi Koç Vakfı, Hüseyin Vural, Vehbi Koç, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Hüseyin Vural, 20. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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