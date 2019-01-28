Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. İbrahim Dülger Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. İbrahim Dülger Hayatını Kaybetti

14 dakika önce

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger hayatını kaybetti.

Prof. Dr. İbrahim Dülger Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger hayatını kaybetti. Alanya'da dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Prof. Dr. Dülger, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dülger'in cenazesinin Uşak Yücetepe Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından, Şekerevler Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Lisansını 1987 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. İbrahim Dülger (55), yüksek lisansını 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalı Kamu Hukuku alanında tamamlayarak, alan üzerine doktora yaptı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Alanya, İstanbul Bilim Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Antalya, Güncel
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