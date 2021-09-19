Üye Girişi
Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık, vakalarda yüzde 50 artış var - Son Dakika

Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık, vakalarda yüzde 50 artış var

19.09.2021 10:56
Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık, vakalarda yüzde 50 artış var, System.String[]

PANDEMİNİN başından beri risk grubu olan 65 yaş ve üzeri kesim, Kovid'den korunmak için aylarca evde kaldı, öncelikli olarak aşılandı.

PANDEMİNİN başından beri risk grubu olan 65 yaş ve üzeri kesim, Kovid'den korunmak için aylarca evde kaldı, öncelikli olarak aşılandı. Kovid rsikini büyük ölçüde atlatan yaşlıların şimdi de uzun süre evde kalmaya bağlı kırıklarla başı dertte. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, normalde kış aylarında artan kırık vakalarını, acillerde tüm yaz boyunca gördüklerini söyledi ve gelen hastaların daha çok 65 yaş üzeri yaşlı grup olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. İkizceli, Türkiye genelinde bu yaş grubunda kırığa bağlı acil başvurularında yaz boyunca yüzde 50 artış yaşandığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, tüm yaz boyunca yaşlılarda kırık vakalarına çok sık rastladıklarını belirterek "Türkiye genelindeki acillerin çoğunda eskiye oranla yaşlı kırıklarında yüzde 50'ye varan artış gözlemliyoruz. Özellikle 60-65 yaş üzeri grup, normal şartlarda kemik erimesi riski taşıyor. Pandemi döneminde evde hareketsiz kaldıkları için, kemik erimesi daha da ilerlemiş. Bu da hafif bir düşmede bile kırıklara yol açıyor. Yaşlılarımızın mutlaka açık havada günlük 1 saat yürüyüş egzersizi yapması lazım" dedi.

"KEMİK ERİMESİ ZATEN VAR, BU DÖNEMDE DAHA DA ARTMIŞ"

Kovid salgını başladığında uzun süre evlere kapanan yaşlılar, öncelikli grup olarak aşılansa da evde hareketsiz kalmaya bağlı komplikasyonlar nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Prof. Dr. İkizceli, "Eskiden kış aylarında düşme vb kazalarla gelen kırık vakalarını, yaz döneminden itibaren görmeye başladık. Sadece bizim servisimize günde en az böyle bir vaka geldi. Yaşlı hastalar kalça kırığı ile geliyor daha çok. Farklı kırıklar da oluyor. Bir kısmı ameliyat ediliyor, özellikle femur başı dediğimiz kalça kırıklarında. Bir kısmı da gerekli tedavilerinin ardından taburcu ediliyor. Kovid döneminde yaşlılarımızı Kovid'den ciddi şekilde koruduk, aşılarını oldular ama sürekli evde kaldıkları ve neredeyse hiç dışarı çıkmadıkları için, özellikle egzersiz yapmadıklarından dolayı kemiklerinde ciddi erimeler oldu. Bu yaş grubunda zaten kemik erimesi sık görülüyor. Ama pandemi etkisiyle daha da ilerledi bu. En ufak bir hareketle kırıklar meydana geliyor hastalarda" şeklinde konuştu.

"UFACIK BİR DÜŞMEDE BİLE KIRIK OLUŞUYOR"

Acil servislere genellikle bir travma ya da araç içi kaza gibi durumlar nedeniyle kırık vakalarının geldiğini hatırlatan Prof. Dr. İkizcelli, şunları söyledi: "Yaşlılarımızda gördüğümüz şey ise, çok küçük bir tramvayla dahi gerçekleşmiş kırıklar. Örneğin kapının eşiğinden geçerken hafifçe sendeleyip düşüyor, kırık oluşmuş. ya da 20-30 santimlik bir yükseklikten düşmüş, kırık oluşmuş. Bu hastaların kemik erimesine yönelik tetkiklerini yaptığımızda ise kemik erimesi düzeyinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Türkiye genelindeki diğer acilci arkadaşlarla da görüştük, oralarda da söz konusu bu artış. Eskiye oranla yaşlı kırıklarında yüzde 50 artış görüyoruz. 60-65 yaş üzerinde daha fazla görüyoruz. Ayrıca kemik erimesi nedeniyle normalde takip altında olması gereken yaşlılarımızın çoğu pandemiden dolayı doktor takibinden çıkmış, ilaçlarını kullanmamış, bunun da etkisi var."

"AMELİYAT SONRASI PIHTI RİSKİNDEN DE KORUNMALARI LAZIM"Femur boyu yani kalça kırıklarında ameliyatın yüzde yüz olduğunu ifade eden Prof. Dr. İkizceli, kırık sonrası komplikasyonların da ciddi sonuçlara yol açabildiğini söyleyerek şu uyarılarda bulundu: "Ameliyattan sonra hastalarımız mutlaka hareket ettiriliyor. Ama hareketleri iyice kısıtlanırsa, bu sefer de pıhtı atma riski oluşuyor. Çünkü toplar damarlarda pıhtı oluşuyor ve bu da akciğere atıp ölümcül hale gelebiliyor. Bu nedenle kırık sonrası dönemde pıhtıyı engellemek gerekiyor. Kovid'in kendisinden de kaynaklı pıhtı sorunu var zaten. Kalp krizi ya da pulmoner emboli dediğimiz akciğere pıhtı atması ya da derin ven trombozu meydana geliyor. Yaşlılarımızın beslenmelerine çok dikkat edip, açık havada mümkün olduğunca günlük egzersizlerini yapmaları gerekiyor. Su tüketimi de önemli pıhtı riskini düşürmek için. Mümkünse açık havada kalabalık olmayan ortamda günde minimum 1 saat yürüyüş yapmalılar. Acil servislerde geçen yıla oranla Kovid vakaları tabii ki çok azaldı. Ama biz şimdi Kovid sonrası komplikasyonlar ile uğraşıyoruz. Kırık gibi ya da kalp krizi gibi. Yatış ya da yoğun bakım gerektiren hastaların çoğu aşısız gruptan. Pandemi başladığından beri acil servislerdeki belki de en rahat dönemi yaşıyoruz aslında."


- Karabulut
Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık, vakalarda yüzde 50 artış var
Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık, vakalarda yüzde 50 artış var
Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık, vakalarda yüzde 50 artış var
Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık, vakalarda yüzde 50 artış var

İstanbul Üniversitesi, Türkiye, Pandemi, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık, vakalarda yüzde 50 artış var - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu kadarına da pes! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde yatarak geçti 10:52 Bu kadarına da pes! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde yatarak geçti Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı 10:39 Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri 10:36 Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri
Özer Hurmacı'nın yuvasını astroloji yüzünden yıkıldı! Falda aldatıldığını görüp, boşanma davası açtı 10:07 Özer Hurmacı'nın yuvasını astroloji yüzünden yıkıldı! Falda aldatıldığını görüp, boşanma davası açtı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu 09:46 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var 09:32 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına 09:29 Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi 09:23 "Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
10:51 Bu kadarına da pes! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde yatarak geçti
10:48 Tümer Metin, Salih Uçan için ağır eleştiriler yaptı: Kaybolur gidersin
10:38 Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı
10:36 Galatasaray ve Fenerbahçe'yi istemeyip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı
10:35 Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri
10:18 Mehmet Ceyhan'dan İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasına sert tepki: İyilik olsun diye yapmadılar
10:06 Özer Hurmacı'nın yuvasını astroloji yüzünden yıkıldı! Falda aldatıldığını görüp, boşanma davası açtı
09:54 Zeytin bidonlarına gizlemişler! Tarihi eser değeri taşıyan 86 parça eser ele geçirildi
09:47 Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar
09:38 "Yerimi aldın" tartışması kavgaya dönüştü! Seyyar satıcıların tekme tokat kavgası kamerada
6 aylık hamile Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk dünya evine girdi! Törende sadece 20 kişi vardı 6 aylık hamile Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk dünya evine girdi! Törende sadece 20 kişi vardı         
10:53
Tümer Metin, Salih Uçan için ağır eleştiriler yaptı: Kaybolur gidersin Tümer Metin, Salih Uçan için ağır eleştiriler yaptı: Kaybolur gidersin         
10:48
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi istemeyip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi istemeyip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı         
10:37
Mehmet Ceyhan'dan İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasına sert tepki: İyilik olsun diye yapmadılar Mehmet Ceyhan'dan İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasına sert tepki: İyilik olsun diye yapmadılar         
10:19
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
Kanlar içinde yere yığılan Merih Demiral, üstüne bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuz hakeme tepki gösterdi Kanlar içinde yere yığılan Merih Demiral, üstüne bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuz hakeme tepki gösterdi         
09:31
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu         
19:49
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 11:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık, vakalarda yüzde 50 artış var - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement